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İstanbul Şehir Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
İstanbul Şehir Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni

İstanbul Şehir Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı, üniversitenin yeni açılacak Dragos Kampüsü’nde gerçekleştirilen törenle sona erdi. Toplam 692 öğrenci mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özgün, katılımcı, evrensel, özgürlükçü yaklaşımı ve güçlü akademik kadrosu ile ilk olarak 2010-2011 akademik yılında öğrencilerle buluşan İstanbul Şehir Üniversitesi, 4. dönem mezunlarını verdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer Dinçer, Bilim ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Okumuş ve İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen tören, üniversitenin yeni açılacak Dragos Kampüsü’nde düzenlendi. 

davudoğlu

Dinçer: “Sadece eğitim veren bir üniversite değil, bilgi ve hikmetin merkezi olmak istiyoruz” 

Bugün emeklerinin hasadını toplayarak mezun olan öğrencilerin bundan sonraki hayatlarında da çok başarılı olmalarını temenni eden İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer Dinçer, “Bunun için mutlaka kendinize aşkın hedefler belirlemeli ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalısınız. Ancak bütün gücünüzle çalışırken, hiç bir surette ideallerinizi ve ahlakınızı konjonktürel şartlara mahkum etmeden yaşayın. 

İstanbul Şehir Üniversitesi olarak özgür iradenin, hür düşüncenin ve farklılıkların bir zenginlik olduğunun algılanmasının kurumsallaştığı bir üniversite olmak amacıyla faaliyet gösteriyoruz. Sadece eğitim ve öğretim yapan bir üniversite değil, bilgi ve hikmetin merkezi olma amacımıza hizmet ediyoruz. Bizlere bunu başarabilecek gücü ve potansiyeli sunan mezun öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretim üyelerimizi tebrik ediyorum” dedi. 

Okumuş: “Merakınızı diri tutun, istikamet bulun” 

Üniversitelerin meraka istikamet verip onu bilgiye çeviren ve bilgiyi terbiye eden kurumlar olduğunu belirten Bilim ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Okumuş konuşmasında şunları söyledi: “Bilim ve Sanat Vakfı da, istikamet arayan bir merakın ve meraklarına istikamet arayanların meyvesiydi. Gün geldi, aynı merak Şehir Üniversitesi’ne de ilham oldu. Bu yolda, merak arkadaşlarımız olarak bize eşlik eden mezun öğrencilerimizi ediyor; merakınızı diri tutun, istikamet bulun diyorum” 

Çelikcan: “Kapımız mezunlarımıza sonuna kadar açık kalacak” 

Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında 5000’e ulaşan bir öğrenci kitlesine sahip olduklarını ifade eden İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Çelikcan,  “İstanbul Şehir Üniversitesi olarak, üniversitemizinkurucusu olan Bilim ve Sanat Vakfı’nın güvencesiyle büyümeye devam ediyoruz. 10 yıl önce ülkemiz yükseköğretim hayatına yeni bir ses, yeni bir nefes getirme amacıyla kurulan üniversitemizin Dragos Kampüsüne taşınmasının  heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşil ile mavinin buluştuğu üniversitemizin yeni kampüsü, çeşitlenerek artan akademik ve sosyal ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak güçlü bir altyapıya sahip olacak. Üniversitemizin yeni kampüsü Dragos’taki ilk etkinliğimizi ve ilk mezuniyet törenimizi gerçekleştirdiğimiz için bu yılki mezuniyet törenimiz, üniversitemizin kurumsal tarihinde özel bir yere sahip olacak. Kapıları tüm mezunlarımıza sonuna kadar açık kalacak yeni kampüsümüzün heyecanını, mutluluğunu ve gururunu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyoruz” dedi. 

“Merak, bilgi ve erdem kavramlarını yanınızdan hiç ayırmayın” 

Mezun olan 692 öğrenciyi ayrı ayrı kutlayarak sevinçlerine ortak olduğunu belirten Çelikcan, sözlerine şöyle devam etti: “Üniversitemizin şiarı insanın en ayırıcı özelliklerinden birisi olan merak duygusunu geliştirmektir. Merak duygusu gelişmiş kişiler, sorma, arama ve bilgilenme heyecanını her zaman canlı tutarlar. 

İstanbul Şehir Üniversitesi olarak, akademik ortamımızı böylesi bir heyecanı var edecek şekilde yapılandırdık ve öğrencilerimizin merakını bilgiye dönüştürmeye çalıştık. İnsanlardan beklenen faziletleri, erdemleri tanımaları ve içselleştirmeleri için çaba gösterdik. Bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızı yalnızca iyi meslek sahipleri değil; ülkelerine, milletlerine, insanlığa yararlı bireyler olarak da yetiştirmeye gösterdiğimiz özen tarihimiz boyunca devam edecektir. Bugün mezun olan değerli öğrencilerimizin de hem kendi hayatlarını kurup iyi bir geleceğe yürüyeceklerine hem de içinde yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarını yerine getireceklerine inancımız tamdır.” 

692 öğrenci kep attı 

Konuşmaların ardından; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi’nden birincilikle mezun olanlara ödülleri verildi. Tören, 692 mezunun keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Zimbabwe’de doğup büyüdü, ŞEHİR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin birincisi oldu 

Zimbabwe’de doğup zor şartlarda büyüyen ve üniversite eğitimi için ilk kez ülkesi dışına çıkarak İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ni birincilikle tamamlayan Jareth Conley Moyo’nun ilham verici konuşması mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşattı. Zimbabwe’de elektrik ve temiz suyu olmayan bir bölgede, medeniyetten uzak orman koşullarında yaşadığını söyleyen Moyo, İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne kabul edilmesiyle hayatının değiştiğini belirterek, “Kabul mektubunu aldığım ilk günden bu yana, ŞEHİR benim yalnızca eğitim değil; yiyecek, konaklama, sağlık gibi temel yaşam ihtiyaçlarımı da karşılayan koruyucu bir varlık oldu. Ben de akademik ve sosyal açıdan arkadaşlarıma yetişebilmek için iki kat daha fazla çalıştım. Bu üniversiteye duyduğum şükran ve minneti ne kadar anlatsam az kalır. ŞEHİR’de daha önce var olduğunu bilmediğim dünyaların kapısını araladım” dedi.  



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