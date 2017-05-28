16:55, 28 Mayıs 2017 Pazar

"2053 vizyonumuz yeni kızıl elmamız haline dönüşmüştür"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ensar Vakfı Genel Kurulu'nun açılışını katılarak konuşma yaptı.

"HALA SOSYAL VE KÜLTÜRL İKTİDARIMIZ KONUSUNDA SIKINTILARIMIZ VAR"

Siyasi olarak iktidar olmanın başka bir şey, sosyal ve kültürel iktidarın ise başka bir şey olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz 14 yıldır, kesintisiz hamdolsun siyasi iktidarız ama hala sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var. Elbette çok sevindirici, ümit verici gelişmeler yaşandı, yaşanıyor. İmam hatiplere olan ilginin artması, tüm okullarda Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Osmanlıca gibi derslerin seçmeli olarak okutulması başlı başına çok güzel şeyler. Bunlar önemli gelişmeler. Bununla birlikte ülkemizin ihtiyacı, milletimizin talebi, bizim hayalimiz olan nesillerin yetiştirilmesi konusunda hala pek çok eksiğimiz bulunuyor. Dilimizden tarihimize kadar birçok alanda ecdadımıza ve kültürümüze duyulan husumetin ürünü bir yaklaşımla hazırlanmış olan müfredatlar daha yeni yeni değişiyor. Medyadan sinemaya, bilim teknolojiden hukuka kadar pek çok alanda hala en etkin yerlerde ülkesine ve milletine yabancı zihniyetteki kişilerin, ekiplerin, hiziplerin bulunduğunu biliyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu durumdan da büyük üzüntü duyuyorum."

"15 TEMMUZ'UN EN BÜYÜK KAHRAMANLARINDAN BİRİ DE GENÇLERİMİZDİR"

Erdoğan, dün akşam şehit yakınları ve gazilerle bir iftar yaptıklarını, bu iftarda masalarında bir hanımın bulunduğunu, bu kişinin 15 Temmuz gecesinde gazi olduğunu, eşinin de şehit olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda o gazi haliyle akşam orada yine kararlılıkla geleceğe kendini hazırlamanın gayreti içerisindeydi. İşte bu ruh, bu şuur, bizim için bu çok önemli. Dikkat ediniz, Türkiye bu noktaya çok uzun, çok yorucu, bedeli çok ağır bir mücadelenin sonunda geldi. Milletimiz darbecilerin, cuntacıların, ipin ucu başka güçlerin elinde olan kuklaların kendisine ve ülkesine neler yapabileceğini pek çok tecrübenin sonunda gördüğü için bu defa aynı oyuna izin vermedi.

15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından biri de gençlerimizdir. Geçmişteki o acı hatıraları bizzat yaşamadıkları halde darbe teşebbüsü anlaşılır anlaşılmaz takdire şayan bir sezgiyle gençlerimiz hemen harekete geçtiler. Tankların altından girip üstünden çıkmaktan, darbeci hainlerin üzerine gidip işgal ettikleri yerleri kurtarmaya kadar gençlerimiz hep ön saftaydılar. Birilerinin artık 'yeni nesillerden millete ve ülkeye hayır gelmez' dediği gençler, o gece böyle söyleyenleri mahcup ettiler. O gece oraya gelenler, Gezi parkının gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya gelenler, vatanını seven, milletini seven, bayrağı, ezanı için yola koyulan gençlerdi. Burada bir güzellik var, önem var."

"GELECEĞİMİZ İÇİN UMUT BU GECEDE YAŞANMIŞTI"

"Birileri bizim gençliğimizin taşıdığı değerden habersizdi. Bizim gençliğimizin hangi değerlerini taşıdığını onlar bilmiyordu. İşte 15 Temmuz bu kesimlere gençlerimizin nasıl bir cevhere sahip olduğunu göstermiştir. Allah'a hamdolsun. İstanbullular, fethedecek ruha sahip nice gençlerimiz olduğunu bizzat gördüler. Ankara gördü, Türkiye'nin 81 vilayeti gördü. Hamdolsun." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte geleceğimiz için umut bu gecede yaşanmıştı. İnanıyorum ki bundan sonra da yaşanacak. Artık 2053 vizyonumuz bir temenniden ibaret olmaktan çıkmış, gençlerimizin gerçekleştirebileceklerine inandığımız yeni kızıl elmamız haline dönüşmüştür, hamdolsun. Biz de 16 Nisan halk oylamasında seçilme yaşını ne yaptık? 18'e indirerek, gençlerimize olan güvenimizi gösterdik. Birileri gençliğimizi bir yerlere layık göremeyebilir ama biz gördük ve millet 'Eyvallah' dedi, gördü. Şimdi daha çok çalışacağız. Bizim gençliğimiz bu ülkeyi, bu milleti adeta nasıl bir dönüşüm, değişime tabii tutulur bunu gösterecektir. Ben buna inanıyorum. Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşı 18'e indi. Uyum yasalarıyla seçimle gelinen diğer görevler için de aynı düzenleme yapılacak. Partimizin merkez karar ve yürütme kuruluna gençlerimizin temsilcilerini alarak, bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyduğumuza inanıyorum. Seçimlerde de aynı şekilde gençlerimize fırsat vereceğimizi buradan ilan ediyorum. Gençlerimizin de kendilerini her alanda en iyi şekilde yetiştirerek, bu güvene, bu itimada layık olacaklarına yürekten inanıyorum. Onun için Ensar Vakfı, onun için benzer diğer bütün sivil toplum kuruluşlarımız bu konuda adeta bir rekabet içerisinde olmalı. Hem ilim hem irfan hem ahlak abidesi bir nesil inşallah ortaya koymak suretiyle bu vatanı, bu milleti o gençliğe temsil ve o gençlik de inşallah parlamentoda en ideal şekilde bu temsil görevini yerine getirecektir. Ben buna da inanıyorum."

ERDOĞAN'A EL YAPIMI TABLO TAKDİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a programın sonunda Ensar Vakfı Genel Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu el yapımı tabloyu takdim etti.

Hediyenin kendisini duygulandırdığını aktaran Erdoğan, "Tabi bunu bir gencimiz yapmış. Bundan dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Çok da anlamlı bir resmi bu tabloda ortaya koymuş. Şimdi bunu unutmak hiç mümkün değil, bu darbenin olduğu gece, torunuma dedim ki, 'her akşam bana bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuyacaksın' Tabi torunuma önce, 'oğlum bir hizip okuyacaksın' dedim. O tabi, 'dede o çok fazla' dedi. Tabi o zaman bir sayfa olsun dedik. O gece onu çalışıyorduk. Nasıl olduysa o da medyaya düşmüş ve bu resmi bu şekilde gerçekten o gencimizin ortaya koymuş olması unutulmaz bir hatırayı, inşallah duvarımızda asmayı ve bunu sembolleştirmeyi gösterecektir." diye konuştu.

Programda, Ensar Vakfı'nın 2016 yılı faaliyetlerini anlatan tanıtım filminin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatan filmler gösterildi.

Program sonunda hatıra fotoğrafı da çekildi.