Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:41, 28 Mayıs 2017 Pazar
Amerika
17:21, 28 Mayıs 2017 Pazar

  • Paylaş
Çin ile ABD arasında uçak gerginliği
Çin ile ABD arasında uçak gerginliği

Çin, perşembe günü Hong Kong hava sahasına giren bir ABD gözlem uçağını "takip ettiklerini" bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin, perşembe günü Hong Kong hava sahasına giren bir ABD gözlem uçağını "takip ettiklerini" bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, ABD'ye ait bir gözlem uçağının perşembe günü Hong Kong hava sahasını ihlal ettiğini kaydetti.

"Perşembe günü Hong Kong hava sahasına giren ABD gözetim uçağını haklı olarak izledik ve takip ettik." diyen Vu, takip işleminin uluslararası hukuka uygun, profesyonel ve güvenli şekilde yapıldığını söyledi.

Vu, "Çin egemenliğindeki kara suları ve hava sahası çevresinde devriye faaliyetlerini sıklaştıran ABD'nin eylemleri, bölgede tansiyonu yükseltebilir." ifadesini kullandı.

ABD'ye "hatalarını düzeltme ve Çin egemenliğindeki kara suları ve hava sahası çevresinde devriye faaliyetlerini sonlandırma" çağrısını yapan Sözcü Vu, "Çin ordusu, ülkesinin egemenliği ve emniyetini korumak için görevini yapacaktır." diye konuştu.

Vu, iki Çin savaş uçağının ABD donanma gemisi üzerinde alçak uçuş yaptığı iddialarının da doğru olmadığını belirtti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Çin'e ait iki askeri uçağın Hong Kong civarında seyreden ABD Deniz Kuvvetleri bünyesindeki bir geminin 180 metre yakınına kadar geldiği ileri sürülmüştü. Amerikalı yetkililer, Çin ordusuna ait J-10 tipi iki uçağın "tehlikeli bir şekilde" ABD'ye ait P-3 tipi gözlem uçağına yaklaştığını ifade ederek, uçaklardan birinin geminin güzergahında çok yakın mesafede manevralar yaptığını kaydetmişti.



İlgili Konular Çin ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Çin ile ABD arasında uçak gerginliği
Çin ile ABD arasında uçak gerginliği

Çin, perşembe günü Hong Kong hava sahasına giren bir ABD gözlem uçağını "takip ettiklerini" bildirdi
Katar ile Arap ülkeleri arasında siber saldırı krizi sürüyor
Katar ile Arap ülkeleri arasında siber saldırı krizi sürüyor

Katar Emiri Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamanın ardından Katar ile Arap ülkeleri arasında yaşanan siber saldırı krizi devam ediyor
Duterte'nin sıkıyönetim ilan ettiği Marawi'de 16 sivil öldürüldü
Duterte'nin sıkıyönetim ilan ettiği Marawi'de 16 sivil öldürüldü

Marawi kentinde ordu ile DEAŞ bağlantılı Maute örgütü arasında çatışmalar sürüyor. Yetkililer, kentin farklı yerlerinde 16 sivilin cesedinin bulunduğunu duyurdu.
İran'da PEJAK ile çatışmada 2 rütbeli asker öldü
İran'da PEJAK ile çatışmada 2 rütbeli asker öldü

İran sınır muhafızları ile PEJAK teröristleri arasında çıkan çatışmada, biri binbaşı 2 rütbeli asker hayatını kaybetti
Sakal-ı Şerif komünizmin gölgesinde yıllarca sır gibi korundu
Sakal-ı Şerif, komünizmin gölgesinde yıllarca sır gibi korundu

Osmanlı döneminde Bosna Hersek'e hediye olarak gönderilen Sakal-ı Şerif'in varlığı, eski Yugoslavya döneminde rejim tarafından ülkedeki Müslümanlara unutturulsa da bu mukaddes emanet Travnik şehrinde sır gibi korundu
Suriye'deki çiftçilerin korkulu rüyası FOTO
Suriye'deki çiftçilerin korkulu rüyası | FOTO

Suriye'de Esed rejiminin muhalif bölgelerdeki arazilere attığı ancak patlamamış bombalar, hasat döneminde çiftçiler için risk oluşturuyor
DEAŞ Tuzhurmatu'ya saldırdı
DEAŞ Tuzhurmatu'ya saldırdı

DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinin Hıleva köyüne düzenlediği saldırıda biri komutan 5 Peşmerge yaralanırken,saldıran DEAŞ'lılar da geri püskürtüldü
Çin'den G7'ye tepki
Çin'den G7'ye tepki

Çin'den, G7 ülkelerinin doğu ve güney Çin denizleri hakkında yaptıkları değerlendirmelere tepki geldi
Tel Aviv'de binlerce Yahudiden İsrail işgaline protesto
Tel Aviv'de binlerce Yahudiden İsrail işgaline protesto

İsrailli sivil toplum kuruluşları ile sol görüşlü siyasi partilerin katılımıyla Tel Aviv'de düzenlenen gösteride Filistinlilere yönelik uygulamalar protesto edildi
Özbekistan'da hatimle teravihe büyük ilgi
Özbekistan'da hatimle teravihe büyük ilgi

Özbekistan'da halk, Ramazanın ilk teravihine büyük ilgi gösterirken, ülke genelinde bine yakın camide hatimle teravih kılınıyor
Mısır'dan BM'ye 'Libya'ya saldırı' açıklaması
Mısır'dan BM'ye 'Libya'ya saldırı' açıklaması

Mısır, BM'ye Libya'nın doğusundaki askeri saldırılarının, "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştiğini belirten bir yazı gönderdi
G7 Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı
G7 Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı

Sanayileşmiş 7 ülkenin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı
Kıbrıs'ta 'iki toplumlu çözüme' destek eylemi
Kıbrıs'ta 'iki toplumlu çözüme' destek eylemi

Kıbrıs'ta bazı Rumlar ve Türkler çözüme destek vermek amacıya el ele tutuşarak "insan zinciri" oluşturdu
İran'dan Pakistan'a havan mermisi atıldığı iddiası
İran'dan Pakistan'a havan mermisi atıldığı iddiası

Pakistan, İran sınır muhafızları tarafından havan mermisi atılması sonucu bir sivilin öldüğünü öne sürdü
Uygur kızı Gülnaz'ın hikayesi
Uygur kızı Gülnaz'ın hikayesi

Doğu Türkistan doğumlu Uygur Müslümanı Gülnaz, ülkesinde yaşananları tüm dünyaya duyurmak için kendini ve yaşadıklarını anlatarak daha güvenilir yaşayabilecekleri bir dünya için destek istedi
Çin'de eski emniyet müdürüne idam cezası
Çin'de eski emniyet müdürüne idam cezası

Tiencin kentinin eski Emniyet Müdürü ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkan Yardımcısı Vu Çangşun iki yıl ertelemeli olarak idam cezasına çarptırıldı.

Haberler

Tillerson: Bu konuda bütün sorumluluğu üstleniyoruz
Tillerson Bu konuda bütün sorumluluğu üstleniyoruz

Trump'tan NATO Zirvesi'ne damga vuran skandal hareket | VİDEO
Trump'tan NATO Zirvesi'ne damga vuran skandal hareket VİDEO

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki

ABD'nin en büyük otomotiv şirketi GM'ye emisyon davası
ABD'nin en büyük otomotiv şirketi GM'ye emisyon davası

Çin’den ABD’ye Nanşa adaları tepkisi
Çin den ABD ye Nanşa adaları tepkisi

ABD'den yüz bulan PYD'den Rakka'da kalma hazırlıkları
ABD'den yüz bulan PYD'den Rakka'da kalma hazırlıkları

ABD Şayrat saldırısında hava üstünlüğünü F-22 ile sağlamış
ABD Şayrat saldırısında hava üstünlüğünü F-22 ile sağlamış

Brüksel'de Trump'a büyük protesto | FOTO
Brüksel'de Trump'a büyük protesto FOTO






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 