Yıldırım'dan Sayıştay'ın 155. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj

Başbakan Binali Yıldırım, Sayıştayın uyguladığı mali denetim sistemi ve disiplinli çalışma düzeniyle önemli hizmetler yürüttüğünü ifade etti.
Başbakan Yıldırım, Sayıştayın 155'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türkiye'nin köklü kurumlarından olan Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:
"Sayıştay, ülkemizin kamu idaresinde denetleyici ve yargılayıcı görevler ifa etmektedir. Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını da üstlenen Sayıştay, uyguladığı mali denetim sistemi ve disiplinli çalışma düzeniyle önemli hizmetleri yürütmektedir. Sayıştayın milli menfaatlerimizi korumaya yönelik hassasiyetlerine her zaman büyük güven duyduğumu ifade ediyorum."
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Başbakan Yıldırım, Sayıştay'ın 155. kuruluş yıl dönümüne ilişkin "Sayıştay, uyguladığı mali denetim sistemi ve disiplinli çalışma düzeniyle önemli hizmetleri yürütmektedir" dedi
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