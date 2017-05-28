17:31, 28 Mayıs 2017 Pazar

Büyükelçi Özoral'dan Türk askerlerin tutulduğu adaya ziyaret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından esir alınan Türk askerlerinin tutulduğu, daha çok "Nargin" diye bilinen Hazar Denizi'ndeki Büyük Zire Adası'nı ziyaret etti.

Azerbaycan Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemiyle 12 kilometre mesafedeki Nargin Adası'na gelen Özoral ve beraberindekiler, askeri yetkililerden bilgi aldı.

Özoral ve beraberindekiler, Türk askerlerinin defnedildiği düşünülen alanlara çiçek bıraktı, şehitler için dua okudu.

Büyükelçi Özoral, ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından esir alınan Türk askerlerinin tutulduğu kamplardan Nargin'in, tarihin acı sayfalarından birinin yaşandığı bir mekan olduğunu söyledi.

12 İLA 20 BİN ESİR TÜRK ASKERİ

Burada 12 ila 20 bin Türk esirinin tutulduğunun tahmin edildiğini belirten Özoral, böyle felaketlerin tekrar edilmemesi için tarihten dersler çıkartılması gerektiğini, özellikle de genç kuşakların yaşanan olayları iyi öğrenmelerinin şart olduğunu kaydetti.

Özoral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu adanın hüzünlü olduğu kadar acımızı hafifleten başka bir yönü de var. O da buradaki esirlere Azerbaycan halkının göstermiş olduğu misafirperverlik. Kendi hayatlarını, kendi varlıklarını tehlikeye atarak onların kaçmalarına yardımcı oluyorlar. Azerbaycan'da bizim tarihimizin önemli bir parçası gizli. Bunu mutlaka ortaya çıkarmamız lazım. Türkiye ve Azerbaycan halkının birbirlerine daha fazla kenetlenmesi lazım."

NARGİN ADASI

Çar Rusyası'nın 19. yüzyılın sonlarında hapishane olarak kullandığı Nargin adası, Birinci Dünya Savaşı'nda esir kampına dönüştürülmüştü. Doğu cephesinde, özellikle Sarıkamış'ta Ruslara esir düşen Osmanlı askerleri Nargin'de tutulmuştu.

Türk esirlerin bir bölümü susuzluk, açlık ve yılan zehirlemesinden hayatını kaybetmiş, bir kısmı da Rus askerlerince kurşuna dizilmişti.

Esirlerin bir kısmı Azerbaycanlıların yardımlarıyla adadan kaçmayı başarmıştı. Kurtulanlardan biri de Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürküş olmuştu.