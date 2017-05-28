17:39, 28 Mayıs 2017 Pazar

Karamollaoğlu: Küresel terörle içimizdeki terör dayanışma içinde

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Artık küresel terörle içimizdeki terör birbiriyle dayanışma içine girdi. Bu dış destekli olduğunun kesinleşmesi manasına gelir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Samsun İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, devlet yönetiminde şura ve istişare mekanizmalarının önemine vurgu yaparak bu mekanizmaların çalıştırılmaması durumunda ülkenin felakete sürüklenebileceğini ifade etti.

Devletin tesadüflere bırakılarak yürütülemeyeceğini, devlet yönetiminde istişare mekanizmaları oluşması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, 16 Nisan sürecini değerlendirerek halk oylamasında verilen teklife "evet" demediklerini hatırlattı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ DAYANIŞMA İÇİNDE

Ülkede terör sorununun 1970 yılından bu yana sürdüğüne dikkati çeken Karamollaoğlu, "Bu 1980'lerde başka bir yapı kazandı. 90'larda farklı, 2000'lerde farklı, şimdi daha farklı bir boyuta büründü. Artık küresel terörle içimizdeki terör birbiriyle dayanışma içine girdi. Bu ne manaya gelir? Bu dış destekli olduğunun kesinleşmesi manasına gelir. Türkiye'deki terör dış güçlerin kendi menfaatlerini daha rahat elde edebilmek için bulunduğumuz bölgede bir kaos meydana getirme arzusundan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Kongreye, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Akkiraz, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davetliler ve partililer katıldı.