17:56, 28 Mayıs 2017 Pazar

Türkiye'den Afganistan'daki intihar saldırısına kınama





Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Host vilayetinde düzenlenen saldırıya ilişkin "Kutsal ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz" ifadelerini kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Host vilayetinde düzenlenen saldırıya ilişkin "Kutsal ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın Host vilayetinde düzenlenen intihar saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Kutsal ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen söz konusu terör saldırısını lanetliyoruz. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Afganistan'ın Host vilayetinde, bir kişi içinde bulunduğu bomba yüklü aracı Afgan Özel Kuvvetlerine ait aracın geçişi sırasında patlatmıştı. Saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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