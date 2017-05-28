Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:05, 28 Mayıs 2017 Pazar
Filistin
18:40, 28 Mayıs 2017 Pazar

  • Paylaş
İsrail, Batı Şeria’da yeni işgal birimi inşa edecek
İsrail, Batı Şeria’da yeni işgal birimi inşa edecek

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Batı Şeria’nın Nablus kentinin güneyinde yeni bir Yahudi işgal birimi inşa edilmesi onaylandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürütme birimi olan Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyonu Birimi'ne (COGAT) bağlı Sivil İdare Birimi, Batı Şeria’nın Nablus kentinin güneyinde yeni bir Yahudi işgal birimi inşa edilmesini onayladı.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, COGAT Başkanı Tümgeneral Yoav Mordechai, yaklaşık 4 ay önce Filistinlilerin özel arazisi üzerine inşa edildiği için mahkeme kararıyla yıkılan Amona Yahudi işgal biriminin sakinlerine Nablus’un güneyindeki Estuna vadisinde yeni bir Yahudi işgal birimi inşa edilmesi projesini onayladı.

Haberde, projenin ne zaman uygulanacağına ve projelendirilen işgal biriminin ayrıntılarına yer verilmedi.

Filistinlilerin dava açtığı İsrail Yüksek Mahkemesi, 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olamayacağı" gerekçesiyle Amona işgal biriminin iki yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'ün kuzeyindeki Binyamin bölgesinde Filistinlilere ait arazi üzerine 1997'de inşa edilen ve mahkeme kararı ile boşaltılan Amona işgal biriminde yaşayan yaklaşık 50 Yahudi aile için Batı Şeria’da yeni bir işgal birimi inşa edileceği sözü vermişti.

BATI ŞERİA'DA 400 BİN, DOĞU KUDÜS'TE 200 BİNİ AŞKIN YAHUDİ İŞGALCİ BULUNUYOR

İsrail'in fiili işgali altında olan Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bini aşkın Yahudi işgalci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü illegal kabul ediliyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan A Bölgesi'nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B Bölgesi'nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan C Bölgesi'nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Anlaşmaya göre nihai çözüm sağlanana kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı. Ancak İsrail Oslo Anlaşması'nı ihlal ederek, bu bölgeye Yahudi işgalcileri yerleştirmeye ve askeri karargahlar kurmaya devam etti.



İlgili Konular filistin İsrail
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
ABD'nin Mississippi eyaletindeki silahlı saldırıda 8 ölü
ABD'nin Mississippi eyaletindeki silahlı saldırıda 8 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletinde aralarında şerif yardımcısının da bulunduğu 8 kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Merkel hiç kimseye güvenmiyor
Merkel hiç kimseye güvenmiyor!

Almanya Başbakanı Merkel, "Başkalarına tamamen güvenebildiğimiz dönemler bir parça geride kaldı. Bunu son günlerde yaşadım." dedi.
İsrail Batı Şeria da yeni işgal birimi inşa edecek
İsrail, Batı Şeria’da yeni işgal birimi inşa edecek

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Batı Şeria’nın Nablus kentinin güneyinde yeni bir Yahudi işgal birimi inşa edilmesi onaylandı
Çin ile ABD arasında uçak gerginliği
Çin ile ABD arasında uçak gerginliği

Çin, perşembe günü Hong Kong hava sahasına giren bir ABD gözlem uçağını "takip ettiklerini" bildirdi
Katar ile Arap ülkeleri arasında siber saldırı krizi sürüyor
Katar ile Arap ülkeleri arasında siber saldırı krizi sürüyor

Katar Emiri Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamanın ardından Katar ile Arap ülkeleri arasında yaşanan siber saldırı krizi devam ediyor
Duterte'nin sıkıyönetim ilan ettiği Marawi'de 16 sivil öldürüldü
Duterte'nin sıkıyönetim ilan ettiği Marawi'de 16 sivil öldürüldü

Marawi kentinde ordu ile DEAŞ bağlantılı Maute örgütü arasında çatışmalar sürüyor. Yetkililer, kentin farklı yerlerinde 16 sivilin cesedinin bulunduğunu duyurdu.
İran'da PEJAK ile çatışmada 2 rütbeli asker öldü
İran'da PEJAK ile çatışmada 2 rütbeli asker öldü

İran sınır muhafızları ile PEJAK teröristleri arasında çıkan çatışmada, biri binbaşı 2 rütbeli asker hayatını kaybetti
Sakal-ı Şerif komünizmin gölgesinde yıllarca sır gibi korundu
Sakal-ı Şerif, komünizmin gölgesinde yıllarca sır gibi korundu

Osmanlı döneminde Bosna Hersek'e hediye olarak gönderilen Sakal-ı Şerif'in varlığı, eski Yugoslavya döneminde rejim tarafından ülkedeki Müslümanlara unutturulsa da bu mukaddes emanet Travnik şehrinde sır gibi korundu
Suriye'deki çiftçilerin korkulu rüyası FOTO
Suriye'deki çiftçilerin korkulu rüyası | FOTO

Suriye'de Esed rejiminin muhalif bölgelerdeki arazilere attığı ancak patlamamış bombalar, hasat döneminde çiftçiler için risk oluşturuyor
DEAŞ Tuzhurmatu'ya saldırdı
DEAŞ Tuzhurmatu'ya saldırdı

DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinin Hıleva köyüne düzenlediği saldırıda biri komutan 5 Peşmerge yaralanırken,saldıran DEAŞ'lılar da geri püskürtüldü
Çin'den G7'ye tepki
Çin'den G7'ye tepki

Çin'den, G7 ülkelerinin doğu ve güney Çin denizleri hakkında yaptıkları değerlendirmelere tepki geldi
Tel Aviv'de binlerce Yahudiden İsrail işgaline protesto
Tel Aviv'de binlerce Yahudiden İsrail işgaline protesto

İsrailli sivil toplum kuruluşları ile sol görüşlü siyasi partilerin katılımıyla Tel Aviv'de düzenlenen gösteride Filistinlilere yönelik uygulamalar protesto edildi
Özbekistan'da hatimle teravihe büyük ilgi
Özbekistan'da hatimle teravihe büyük ilgi

Özbekistan'da halk, Ramazanın ilk teravihine büyük ilgi gösterirken, ülke genelinde bine yakın camide hatimle teravih kılınıyor
Mısır'dan BM'ye 'Libya'ya saldırı' açıklaması
Mısır'dan BM'ye 'Libya'ya saldırı' açıklaması

Mısır, BM'ye Libya'nın doğusundaki askeri saldırılarının, "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştiğini belirten bir yazı gönderdi
G7 Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı
G7 Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı

Sanayileşmiş 7 ülkenin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı
Kıbrıs'ta 'iki toplumlu çözüme' destek eylemi
Kıbrıs'ta 'iki toplumlu çözüme' destek eylemi

Kıbrıs'ta bazı Rumlar ve Türkler çözüme destek vermek amacıya el ele tutuşarak "insan zinciri" oluşturdu

Haberler

Tel Aviv'de binlerce Yahudiden İsrail işgaline protesto
Tel Aviv'de binlerce Yahudiden İsrail işgaline protesto

BM'den Gazze için yeni kriz uyarısı
BM'den Gazze için yeni kriz uyarısı

Filistinli tutuklulara destek gösterisine İsrail'den müdahale
Filistinli tutuklulara destek gösterisine İsrail'den müdahale

Açlık grevindeki Filistinliler için Batı Şeria'da "genel grev"
Açlık grevindeki Filistinliler için Batı Şeria'da quot genel grev quot

İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gazlı müdahale
İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gazlı müdahale

Heniyye'den Rusya'ya bilgilendirme
Heniyye'den Rusya'ya bilgilendirme

Trump: Ben İsrail halkını seviyorum
Trump Ben İsrail halkını seviyorum

İşgal güçleri 311 Filistinlinin ölümüne yol açtı
İşgal güçleri 311 Filistinlinin ölümüne yol açtı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 