İsrail, Batı Şeria’da yeni işgal birimi inşa edecek

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürütme birimi olan Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyonu Birimi'ne (COGAT) bağlı Sivil İdare Birimi, Batı Şeria’nın Nablus kentinin güneyinde yeni bir Yahudi işgal birimi inşa edilmesini onayladı.
İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, COGAT Başkanı Tümgeneral Yoav Mordechai, yaklaşık 4 ay önce Filistinlilerin özel arazisi üzerine inşa edildiği için mahkeme kararıyla yıkılan Amona Yahudi işgal biriminin sakinlerine Nablus’un güneyindeki Estuna vadisinde yeni bir Yahudi işgal birimi inşa edilmesi projesini onayladı.
Haberde, projenin ne zaman uygulanacağına ve projelendirilen işgal biriminin ayrıntılarına yer verilmedi.
Filistinlilerin dava açtığı İsrail Yüksek Mahkemesi, 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olamayacağı" gerekçesiyle Amona işgal biriminin iki yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'ün kuzeyindeki Binyamin bölgesinde Filistinlilere ait arazi üzerine 1997'de inşa edilen ve mahkeme kararı ile boşaltılan Amona işgal biriminde yaşayan yaklaşık 50 Yahudi aile için Batı Şeria’da yeni bir işgal birimi inşa edileceği sözü vermişti.
İsrail'in fiili işgali altında olan Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bini aşkın Yahudi işgalci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü illegal kabul ediliyor.
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
Yüzde 18'i kapsayan A Bölgesi'nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B Bölgesi'nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan C Bölgesi'nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.
Anlaşmaya göre nihai çözüm sağlanana kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı. Ancak İsrail Oslo Anlaşması'nı ihlal ederek, bu bölgeye Yahudi işgalcileri yerleştirmeye ve askeri karargahlar kurmaya devam etti.
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