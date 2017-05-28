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Merkel hiç kimseye güvenmiyor!
Merkel hiç kimseye güvenmiyor!

Almanya Başbakanı Merkel, "Başkalarına tamamen güvenebildiğimiz dönemler bir parça geride kaldı. Bunu son günlerde yaşadım." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başka ülkelere tamamıyla güvenecekleri dönemlerin geçtiğini söyledi.

Merkel, Almanya'nın Münih kentinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupalıların kendi kaderini ellerine almaları gerektiğini belirtti.

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenen ve dün sona eren G7 Zirvesi'nden Almanya'ya dönen Merkel, "Başkalarına tamamen güvenebileceğimiz dönemler bir parça geride kaldı. Bunu son günlerde yaşadım." ifadelerini kullandı.

Merkel, ABD ve İngiltere ile dostluk içinde olunacağını belirterek, "Ancak biz Avrupalılar olarak kendi geleceğimiz için kendimiz mücadele etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım, kendi kaderimiz için." diye konuştu.

Merkel, Avrupa ülkelerine yönelik Almanya'nın yardım edebildiği yerde yardım edeceğini belirterek, "Avrupa iyi olduğunda Almanya da iyi olur." dedi.



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