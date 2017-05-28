Merkel hiç kimseye güvenmiyor!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başka ülkelere tamamıyla güvenecekleri dönemlerin geçtiğini söyledi.
Merkel, Almanya'nın Münih kentinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupalıların kendi kaderini ellerine almaları gerektiğini belirtti.
İtalya'nın ev sahipliğinde düzenen ve dün sona eren G7 Zirvesi'nden Almanya'ya dönen Merkel, "Başkalarına tamamen güvenebileceğimiz dönemler bir parça geride kaldı. Bunu son günlerde yaşadım." ifadelerini kullandı.
Merkel, ABD ve İngiltere ile dostluk içinde olunacağını belirterek, "Ancak biz Avrupalılar olarak kendi geleceğimiz için kendimiz mücadele etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım, kendi kaderimiz için." diye konuştu.
Merkel, Avrupa ülkelerine yönelik Almanya'nın yardım edebildiği yerde yardım edeceğini belirterek, "Avrupa iyi olduğunda Almanya da iyi olur." dedi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde aralarında şerif yardımcısının da bulunduğu 8 kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Almanya Başbakanı Merkel, "Başkalarına tamamen güvenebildiğimiz dönemler bir parça geride kaldı. Bunu son günlerde yaşadım." dedi.
İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Batı Şeria’nın Nablus kentinin güneyinde yeni bir Yahudi işgal birimi inşa edilmesi onaylandı
Çin, perşembe günü Hong Kong hava sahasına giren bir ABD gözlem uçağını "takip ettiklerini" bildirdi
Katar Emiri Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamanın ardından Katar ile Arap ülkeleri arasında yaşanan siber saldırı krizi devam ediyor
Marawi kentinde ordu ile DEAŞ bağlantılı Maute örgütü arasında çatışmalar sürüyor. Yetkililer, kentin farklı yerlerinde 16 sivilin cesedinin bulunduğunu duyurdu.
İran sınır muhafızları ile PEJAK teröristleri arasında çıkan çatışmada, biri binbaşı 2 rütbeli asker hayatını kaybetti
Osmanlı döneminde Bosna Hersek'e hediye olarak gönderilen Sakal-ı Şerif'in varlığı, eski Yugoslavya döneminde rejim tarafından ülkedeki Müslümanlara unutturulsa da bu mukaddes emanet Travnik şehrinde sır gibi korundu
Suriye'de Esed rejiminin muhalif bölgelerdeki arazilere attığı ancak patlamamış bombalar, hasat döneminde çiftçiler için risk oluşturuyor
DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinin Hıleva köyüne düzenlediği saldırıda biri komutan 5 Peşmerge yaralanırken,saldıran DEAŞ'lılar da geri püskürtüldü
Çin'den, G7 ülkelerinin doğu ve güney Çin denizleri hakkında yaptıkları değerlendirmelere tepki geldi
İsrailli sivil toplum kuruluşları ile sol görüşlü siyasi partilerin katılımıyla Tel Aviv'de düzenlenen gösteride Filistinlilere yönelik uygulamalar protesto edildi
Özbekistan'da halk, Ramazanın ilk teravihine büyük ilgi gösterirken, ülke genelinde bine yakın camide hatimle teravih kılınıyor
Mısır, BM'ye Libya'nın doğusundaki askeri saldırılarının, "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştiğini belirten bir yazı gönderdi
Sanayileşmiş 7 ülkenin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı
Kıbrıs'ta bazı Rumlar ve Türkler çözüme destek vermek amacıya el ele tutuşarak "insan zinciri" oluşturdu