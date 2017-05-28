Diyarbakır'daki 59 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Dicle ve Kocaköy ilçelerine bağlı 59 köy ile bu köylere bağlı mezralarda PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen örgüt mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.
Operasyon bölgelerinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarıldı.
Açıklamada, Lice'ye bağlı Akçabudak, Örtülü, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Üçdamlar, Baharlar, Bayırlı, Hedik, Tuzlaköy, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Konuklu, Yünlüce, Yaprakköy, Damar, Zümrüt, Kıpçık, Çıralı, Sığınak, Kıyıköy, Dallıca, Budak, Türeli, Tepe, Yolçatı, Dibekköy, Çağdaş, Arıklı, Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Esenler, Çavundur, Dolunay, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu; Hazro'ya bağlı Ormankaya, Çitlibahçe, Terdöken, Kırmataş, Kavaklıboğaz, Dadaş ve Sarıerik; Kocaköy'e bağlı Boyunlu, Gözebaşı ve Tepecik; Dicle'ye bağlı Kurşunlu, Taşağıl, Kayıköy ve Kırkpınar köyleri ile mezralarında saat 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasakladığı ifade edildi.
Açıklamada, vatandaşların söz konusu yasağa uymasının can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği kaydedildi.
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Dicle ve Kocaköy ilçelerine bağlı 59 köy ile bu köylere bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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