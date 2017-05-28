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Pakistan'da ilk iftar heyecanı
Pakistan'da ilk iftar heyecanı

Ramazan ayına Türkiye'den bir gün sonra başlayan Pakistan'da ilk iftar heyecanı yaşandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ramazan ayına Türkiye'den bir gün sonra başlayan Pakistan'da ilk iftar heyecanı yaşandı.

Dar gelirli vatandaşlar, başkent İslamabad sokaklarında bütçelerine uygun alışveriş yapabilecekleri çarşılara akın etti. Bazı vatandaşlar ise iftar sofrasını ihtiyaç sahipleriyle paylaştı.

İslamabad'ın işlek çarşılarından Karaçi Kampani'de iftar heyecanı hakimdi. Tezgahlar ve lokantalar, Pakistan'a özgü yağlı ve baharatlı yiyecekler süslendi. Pakistanlıların en çok sevdiği iftariyelik yiyeceklerden patatesli börek çeşitleri "samosa" ve "pakora"ya ilgi yoğundu. Satıcılar müşterilere iftar öncesi ürünlerini sunabilmek için zamanla yarıştı.

Başkentte ilk iftarını lokantalarda açan vatandaşların yanı sıra bazı bölgelerde ihtiyaçlı vatandaşlar için iftar sofraları kuruldu. Kaldırım taşına oturan vatandaşlar, Pakistan'ın ünlü biryani yemeği ve şerbetle ilk orucunu açtı.



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