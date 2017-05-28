Ramazan ayına Türkiye'den bir gün sonra başlayan Pakistan'da ilk iftar heyecanı yaşandı.
Dar gelirli vatandaşlar, başkent İslamabad sokaklarında bütçelerine uygun alışveriş yapabilecekleri çarşılara akın etti. Bazı vatandaşlar ise iftar sofrasını ihtiyaç sahipleriyle paylaştı.
İslamabad'ın işlek çarşılarından Karaçi Kampani'de iftar heyecanı hakimdi. Tezgahlar ve lokantalar, Pakistan'a özgü yağlı ve baharatlı yiyecekler süslendi. Pakistanlıların en çok sevdiği iftariyelik yiyeceklerden patatesli börek çeşitleri "samosa" ve "pakora"ya ilgi yoğundu. Satıcılar müşterilere iftar öncesi ürünlerini sunabilmek için zamanla yarıştı.
Başkentte ilk iftarını lokantalarda açan vatandaşların yanı sıra bazı bölgelerde ihtiyaçlı vatandaşlar için iftar sofraları kuruldu. Kaldırım taşına oturan vatandaşlar, Pakistan'ın ünlü biryani yemeği ve şerbetle ilk orucunu açtı.
İHH, Nijer'in başkenti Niamey'in çevresindeki 9 köydeki ihtiyaç sahibi ailelere ve Irak'ın Musul kentindeki operasyon ve çatışma nedeniyle bölgeden kaçarak Kerkük’e sığınan 900 aileye yardım kolisi ulaştırdı
Ramazan ayına Türkiye'den bir gün sonra başlayan Pakistan'da ilk iftar heyecanı yaşandı
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