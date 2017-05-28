19:19, 28 Mayıs 2017 Pazar

Yıldırım: 29 Mayıs 1453 Türk ve dünya tarihinin dönüm noktasıdır

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Fethin 564. yıl dönümünü en içten duygularıyla kutlayan Yıldırım, "29 Mayıs 1453, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktasıdır. İstanbul'un fethi, siyasi, sosyal ve kültürel neticeleri itibarıyla dünya tarihine yeni bir istikamet belirlemiştir." ifadelerini kullandı.

Büyük komutan ve devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in, kararlılığı, akılcı hamleleri, askeri dehası ve başarılı stratejisi ile İstanbul'u fethettiğini belirten Yıldırım, fethin ardından Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'un, Fatih Sultan Mehmet'in adaletli yönetimi altında, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir bilim, kültür ve sanat merkezi haline geldiğini anımsattı.

"İSTANBUL EŞSİZ BİR HAZİNE"

Ev sahipliği yaptığı her bir medeniyetin eserlerini özenle koruyarak günümüze taşıyan İstanbul'un, tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlikleriyle eşsiz bir hazine olduğunu vurgulayan Yıldırım, dünyanın en güzel şehri İstanbul'un, Türkiye'nin iş, finans, ticaret, sanat ve kültür merkezi olarak günümüzde de gelişmesini sürdüren, cazibesi yüksek bir dünya şehri olduğunu kaydetti.

Başbakan Yıldırım, "İstanbul'un fethinin yıldönümünde, Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunu rahmetle ve minnetle yad ediyor, bütün vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.