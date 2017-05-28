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İHH'dan Nijer ve Irak'taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı | FOTO
İHH'dan Nijer ve Irak'taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı | FOTO

İHH, Nijer'in başkenti Niamey'in çevresindeki 9 köydeki ihtiyaç sahibi ailelere ve Irak'ın Musul kentindeki operasyon ve çatışma nedeniyle bölgeden kaçarak Kerkük’e sığınan 900 aileye yardım kolisi ulaştırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Nijer'in başkenti Niamey'in çevresindeki 9 köyde ihtiyaç sahibi yaklaşık 940 aileye gıda kolisi dağıttı.

İHH Nijer Temsilcisi Serdar Yılmaz yaptığı açıklamada, "Vakıf olarak Ramazan ayının ilk gününden itibaren Nijer'in şiddetli fakirlik yaşayan farklı köylerinde gıda kolileri dağıtımına başladık. Yardım kolileri dağıtımı 25 köyde bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin 800 aileye ulaşana kadar sürecek." dedi. 

Şimdiye kadar başkent Niamey'in civarında bulunan 9 köye gıda kolilerini ulaştırdıklarını kaydeden Yılmaz, birçok köyde de bin 500'den fazla kişiye toplu iftar yemeği verdiklerini aktardı. 

KERKÜK'TEKİ 900 AİLEYE YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRILDI 

Irak'ın Musul kentindeki operasyon ve çatışma nedeniyle bölgeden kaçarak Kerkük’e sığınan 900 aile için İHH İnsani Yardım Vakfı yardım malzemesi getirdi. 

İHH Ortadoğu Masası Sorumlusu Veysel Özyapıcı yaptığı açıklamada, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Musul'daki çatışma bölgesinden kaçarak Kerkük’e gelen mültecilere dağıtılmak üzere Ramazan ayı nedeniyle insani yardım malzemesi getirdik. Bugün 400 aileye yardım kolilerini dağıttık. Yarın da 500 aileye yardım malzemesi dağıtacağız." ifadesini kullandı. 

Kerkük'teki, Irak Türkmenleri Dayanışma ve Kalkınma Derneğinde gerçekleştirilen yardım malzemesi dağıtımı hakkında bilgi veren Özyapıcı,'' Kumanya kolilerimiz de mercimek, çay, şeker, yağ, zeytin, pirinç ve peynir var.'' dedi. 

Türk yardım kuruluşlarının Irak geneli ve Kerkük'te özellikle 2004'ten bu yana aralıksız olarak desteklerini devam ettirdiklerini belirten Terzi,'' 'Kesintisiz olarak ve hiç bir etnik ve mezhep arasında ayrım yapmadan Irak'a desteğini sürdüren Türk milletine teşekkür ederiz.'' ifadelerini kullandı. 



İlgili Konular nijer İHH ramazan
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İHH'dan Nijer ve Irak'taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı FOTO
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İHH, Nijer'in başkenti Niamey'in çevresindeki 9 köydeki ihtiyaç sahibi ailelere ve Irak'ın Musul kentindeki operasyon ve çatışma nedeniyle bölgeden kaçarak Kerkük’e sığınan 900 aileye yardım kolisi ulaştırdı
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