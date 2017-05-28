ABD'nin Mississippi eyaletindeki silahlı saldırıda 8 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletinde aralarında şerif yardımcısının da bulunduğu 8 kişi silahlı saldırı sonucu öldü.
Mississippi Soruşturma Bürosu Sözcüsü Warren Strain, yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi üç farklı evde silahlı saldırı meydana geldiğini ifade etti.
Strain, silahlı saldırılarda şerif yardımcısının da aralarında yer aldığı 8 kişinin öldüğünü belirtti.
Corby Godbolt isimli saldırganın ise gözaltına alındığı bildirildi. Goldbolt, yakalandıktan sonra yerel medyaya yaptığı açıklamada üzgün olduğunu ve yaptıklarından sonra yaşamayı hak etmediğini söyledi.
Saldırgan, mermisinin bittiğini, polis tarafından vurulmayı umut ettiğini ve canlı ele geçirileceğini düşünmediğini kaydetti.
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