Güncelleme: 03:27, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

TİKA'dan Meksikalı polislere siber suçları araştırma kursu





TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında Meksikalı polislere siber suçları araştırma kursu verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet mensuplarının karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmaları, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirmeleri amacıyla yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında, 25 Meksika polisine ülkelerinde siber suçları araştırma kursu düzenlendi. Siber suç araştırmalarının nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirmelerin aktarıldığı kursta Meksikalı polislere, ağ ile iletişim temelleri, açık kaynak araştırma teknikleri, sosyal mühendislik, tarayıcı eklentileri, gizlenme yöntemleri, örnek olay incelemeleri konu başlıklarında görsel ve uygulamalı eğitimler verildi. Kursun tamamlanmasının ardından düzenlenen sertifika törenine TİKA Doğu Güney Asya Pasifik Latin Amerika Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Ufuk Ayhan, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Erdal Çetinkaya, TİKA Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal, eğitmenler, Meksika Emniyet yetkilileri ve kursiyerler katıldı. Açıklamada ayrıca, Guatemala İçişleri Bakanlığı Emniyet Teşkilatı ile de Guatemala ile Türkiye arasında yapılacak muhtemel eğitim programlarının planlamasına yönelik görüşmelerin yürütüldüğü belirtildi.

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