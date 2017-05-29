Gazze'de hastaların durumu iyice kötüleşti

Gazze'de Sağlık Bakanlığı'nın depolarındaki ilaç eksikliği hastaların hayatını tehdit ettiği bildirildi.
Gazze'deki Abdulaziz er-Rantisi Çocuk Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye, düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandan beri yaşanan elektrik krizi ve stoklardaki ilaçların tükenmesi nedeniyle hastaların durumlarının gittikçe kötüleştiğini belirtti.
"Hastanemizde yaklaşık 40 diyaliz hastası var. Her hafta diyalize girmeleri gerekiyor. Ancak elektrik krizi ve ilaç yoksunluğundan dolayı bazıları böbreklerini kaybediyor. Bu durum hastaların hayatını tehdit ediyor. Ayrıca uzun süredir nöroloji ilaçları tedarik edemiyoruz." ifadesini kullanan Ebu Silmiyye, Elektrik kesintisi nedeniyle yoğun bakımdaki hastaların hayatlarının tehlike altında olduğunu aktardı.
Hastanedeki eczane sorumlusu Talha Baluşe, hastanede tedavi gören çocuklar ve kanser hastalarının kemoterapi tedavisinde kullandığı ilaçların bulunmadığını dile getirdi.
Baluşe, "İlaçların tedarik edilmesi, çocukların ve diğer hastaların hayatlarının kurtarılması için herkesi duyarlı olmaya ve yardım etmeye davet ediyorum." dedi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Eczacılar Genel Müdürlüğü, salı günü yaptığı açıklamada ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hizmetlerinin duracağı uyarısında bulunmuştu.
Abdulaziz er-Rantisi Çocuk Hastanesi Müdürü Dr. Ebu Silmiyye, Gazze'de yaşanan elektrik krizi nedeniyle ilaç stoklarının tükenerek hastaların durumunun gittikçe kötüleştiğini söyledi
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