09:27, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Yunanistan'ın eski Başbakanı Miçotakis öldü





Yunanistan’ın eski başbakanlarından Konstantin Miçotakis, 99 yaşında öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunanistan’ın eski başbakanlarından Konstantin Miçotakis'in, 99 yaşında öldüğü bildirildi. Yunan haber ajansı ANA-MPA’nın haberine göre, ailesi tarafından yapılan açıklamada, Miçotakis’in bugün saat 01.00’ da vefat ettiği belirtildi. Yeni Demokrasi Partisi’nin (ND) Genel Başkanı Kiryakos Miçotakis’in ve eski Dışişleri Bakanı ND milletvekili Dora Bakoyanni’nin babası olan Miçotakis, 1990-1993 yıllarında Yunanistan Başbakanlığı görevinde bulundu. Yunanistan’ın ünlü siyaset ve devlet adamı Eleftherios Venizelos’un da akrabası olan Miçotakis, 1967 askeri cuntası tarafından tutuklanmış ancak daha sonra Türkiye’ye kaçmıştı. Yunanistan Parlamentosu'nda uzun yıllar görev yapan Miçotakis, 1974 yılında ülkesine dönene kadar sürgünde yaşamıştı.

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