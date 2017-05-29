09:27, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısı ile partisinin genel merkezinde AK Parti MKYK toplantısına katılacak, Bakanlar Kurulu üyeleri, MKYK üyeleri ve grup başkanvekilleriyle iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/14.00/20.16)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlığına ilişkin hakkındaki Meclis Başkanlık Divanı kararını görüşmek için toplanacak.

(TBMM/16.00)



EKONOMİ

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, 7020 sayılı yeni yapılandırma kanunu ve mevcut yapılandırma kanununa ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK tarafından mart ayına ilişkin "katı yakıtlar" istatistikleri açıklanacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

(Paris)

2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

KÜLTÜR SANAT

1- Macar mimar Karoly Kos'un, 100 yıl önceki İstanbul fotoğraflarının yer aldığı "İstanbul 100" sergisi Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda açılacak.

(İstanbul/15.30)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" kapsamına haklarında dava açılan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın da bulunduğu, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına Silivri'de başlanacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

3- TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Eskişehirspor-Giresunspor, Boluspor-Göztepe karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/19.00/Bolu/21.30)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta ana tablo müsabakaları sürüyor.

(Paris)



ÖZEL HABER

1- Karayolu taşımacılığında yeni güvenlik sistemi

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "Hükümet karayollarını disiplin altına almak için önemli bir düzenleme hazırlıyor. Karayollarındaki güvenlik açıklarını kapatacak, her türlü yolcu ve yükü kayıt altına alacak olan yeni sistemle yollar daha güvenli hale gelecek"

- "Araçların kullanacakları güzergah, taşıdıkları yük miktarı ve yolcu sayısıyla varacakları nokta gibi bilgiler, gerçek zamanlı olarak sistemde yer alacak. Olası bir şüphe ya da araçla ilgili sorunun tespit edildiği anda araç bilgileri emniyet ve istihbarat birimleriyle paylaşılacak"

- "Tır, kamyon ve otobüs taşımacılarının yurt içi ve yurt dışı faaliyet kollarına göre alacağı 53 çeşit yetki belgesi sayısı 13'e inecek"

2- İstanbul'un 16 asırlık surları zamana direniyor

- Doğu Roma İmparatorluğu zamanında, 5. asırda yapımına başlanan tarihi surlar, zaman içinde şehrin korunması başta olmak üzere sosyal ve ekonomik hayata ilişkin önemli görevler üstlendi

- Surlar, tarihin izlerini günümüze taşımasıyla dikkati çekmeye devam ediyor

- İstanbul Şehri Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi Başkanı Faruk Göncüoğlu:

- "Surlar, her dönemde İstanbul için çok önemlidir"

- "Tarihin en yakın şahidi bu kadim surları çekinmeden gezebilmek, tarihi yerinde hissederek turlayabilmek; neden bu kadar uzak kalabilmekteyiz?"