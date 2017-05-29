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Mısırlılardan Sisi'ye 'sessiz teravih' tepkisi
Mısırlılardan Sisi'ye 'sessiz teravih' tepkisi

Mısır'da "teravih namazlarının tamamının hoparlörlerle cami dışına verilmesi" şeklindeki uygulama bu yıl Sisi yönetimi tarafından yasaklandı. Mısırlılar alınan bu skandal karara sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'da teravih namazı kıraatinin hoparlörlerle cami dışına verilmesinin yasaklanması kararına sosyal medyadan büyük tepki gösterildi.

Başkent Kahire'nin yanı sıra diğer şehirlerde her yıl ramazanda Mısırlıların duymaya alışık olduğu teravih namazı kıraatinin bu sene duyulmaması halkın farklı kesimlerinin tepkisine neden oldu.

Vakıflar Bakanlığı ise söz konusu kararın, "lise bitirme sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve hastaların maslahatı gözetilerek alındığını" duyurdu.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter hesaplarından karara tepki gösteren Mısırlılar, "Namazda hoparlörün kaldırılmasına hayır" etiketiyle "Ramazan sessiz, caddeler ölü", "Bu neyin hüznü. Nerede teravih namazının sesi" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Kararın ülke genelindeki yaklaşık 115 bin camiyi kapsadığı, bazı köy ve kasabalar dışında çoğunlukla karara uyulduğu ifade ediliyor.

Mısır'da bir Ramazan klasiği olarak bilinen "teravih namazlarının hoparlörlerle cami dışına verilmesi" şeklindeki uygulamanın bu yıl yasaklandığı duyurulmuştu.



İlgili Konular Mısır sisi ramazan
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