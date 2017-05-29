10:00, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Avustralya'dan Afganistan’a takviye asker





Savunma Bakanı Payne, Afganistan’a 30 asker daha göndereceklerini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne, NATO’dan gelen talep üzerine Afganistan’a 30 asker daha gönderme kararı aldıklarını bildirdi. Payne, Senato'da yaptığı açıklamada Afgan birliklerinin eğitimine katkıda bulunmak için ülkeye 30 asker daha göndereceklerini belirtti. Afganistan’daki Avustralyalı asker sayısının 270’den 300 yükseleceğini ifade eden Payne, talebin NATO'dan geldiğini aktardı. Payne, yeni gönderilecek 30 askerin halihazırda yürütülen Afgan birliklerinin savunma kapasitelerini artırma çalışmalarına katkıda bulunacağını söyledi. Başbakan Malcolm Turnbull, 25 Nisan’daki Anzak Günü’nde Afganistan’daki Avustralya askerlerini ziyaret etmiş ve takviye asker gönderme fikrine açık olduklarını kaydetmişti.

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