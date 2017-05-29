Son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 22-29 Mayıs'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 46'sı ölü 8'i teslim olmak üzere 54 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 483 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 170, DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 43, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında bin 128, sol örgütlerle mücadele kapsamında da 23 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonlarda 46'sı ölü, 8'i teslim olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi.
Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Muş, Şırnak ve Van'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 11 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 11 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.
Güvenlik güçlerince 2 ton 500 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 32 el bombası, 23'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 27 silah ve 3 bin 200 muhtelif mühimmat ele geçirildi.
Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 73 ilde 691 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda 6 ton 54 kilogram esrar, 188 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 4 kilogram afyon, 4 kilogram metamfetamin, 1 kilogram bonzai, 1 milyon 902 bin 53 uyuşturucu hap ile 241 bin 908 kenevir bitkisi, 377 bin 273 paket kaçak sigara ve 103 ton 31 litre akaryakıt geçirildi, 993 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca 9 ilde gerçekleştirilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında, 51 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında 536'sı denizlerde olmak üzere 2 bin 494 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 78 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü örgütler başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 342 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 132 kişiden 55'i gözaltına alındı.
Öte yandan, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla ülke genelinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 6 bin 238 noktada 71 bin 531 personelin katılımıyla "Türkiye Güven-Huzur Uygulamlası"nın altıncısı yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve Belediye Başkanlıklarına ait birimlerce 10 bin 866 personelin katılımıyla da "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"nın ikincisi gerçekleştirildi.
Ayrıca, karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince 4 bin 366 noktada 10 bin 694 personelle "Türkiye Güvenli Trafik Uygulaması"nın ilki yapıldı.
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22-29 Mayıs'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 46'sı ölü 8'i teslim olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi
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