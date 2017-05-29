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Çanakkale'de 48 yabancı uyruklu yakalandı
Çanakkale'de 48 yabancı uyruklu yakalandı

Ayvacık'tan yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isteyen yabancı uyruklu 48 kişi yakalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isteyen yabancı uyruklu 48 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edremit Caddesi'nde yol kontrolü yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, şüphelendikleri 34 SC 4805 ve 34 UH 9800 plakalı minibüsleri durdurdu.

Ekipler, minibüsteki yolcuların yabancı uyruklu olduğunu tespit etti. Sürücüler gözaltına alındı, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek istedikleri belirlenen 48 yabancı uyruklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kimlik tespitleri yapılıp ifadeleri alınan, Afganistan, Suriye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Mali uyruklu 48 kişi daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, minibüslerde ele geçirilen çok sayıdaki can yeleğine el konuldu.



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