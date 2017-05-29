Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığınca Solingen katliamının 24. yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Son dönemde, özellikle Batı Avrupa’da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının arttığını üzülerek müşahede ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, Solingen katliamının 24. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 29 Mayıs 1993'te yabancı düşmanı/ırkçı bir Alman grubun, Almanya’nın Solingen şehrinde 5 Türk vatandaşını evlerini yakarak katlettiği hatırlatılan açıklamada, saldırının üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen katliamın Türk halkında yarattığı acının hala taze olduğu bildirildi.
Katliamda yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son dönemde, özellikle Batı Avrupa’da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının arttığını üzülerek müşahede ediyoruz. Solingen katliamı benzeri elim hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Bu kapsamda, bu tür eylemlerin sıkça meydana geldiği ülkelerde başta siyasetçiler olmak üzere, kamuoyuna mal olmuş şahsiyetleri ve medya temsilcilerini toplumları ayrıştırıcı ifade ve tutumlar yerine, birleştirici söylem benimsemeye davet ediyoruz."
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