Fas’ta sular durulmuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fas’ta, ülkenin kuzey bölgesi başta olmak üzere, birçok kentte "Devletin birlik ve bütünlüğünü hedef aldıkları" gerekçesi ile yapılan gözaltılar, düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan El Huseyma, En Nador ve Tanca, başkent Rabat, Kazablanka ve ülkenin güneyinde yer alan Tiznit kentinde binlerce gösterici, gözaltına alınanların serbest bırakılması ve bölge halkının taleplerinin karşılanması için gösteri düzenledi.

Başkent Rabat’ta parlamento binası önünde toplanan yüzlerce kişi taşıdıkları pankart ve sloganlar eşliğinde ülkenin kuzeyinde devam eden gösterilere destek verdi.

“Hepimiz halk hareketindeniz”, “Halk yolsuzluğun sona ermesini istiyor” ve “Onur, özgürlük, sosyal adalet” pankartı açan göstericiler parlamento binası önünden şehir merkezinde bulunan Bab el-Had meydanına yürüyüşe geçti. Yürüyüşe izin vermeyen güvenlik güçlerinin isteği üzerine göstericiler olaysız dağıldı.

Öte yandan, gösteriler devam ederken Fas resmi haber ajansı MAP’ta yer alan haberde, El Huseyma’daki gösterilere katılan iki kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

El Huseyma İstinaf Mahkemesi Savcılığı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, savcılık talimatıyla "yurt dışından aldıkları mali destek ile "devletin birlik ve bütünlüğünü hedef aldıkları" şüphesiyle 20 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanlar arasında bölgedeki gösterileri organize ettiği belirtilen Nasır ez-Zefzafi'nin de yer aldığı aktarılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl ekim ayında El Huseyma'da Muhsin Fikri isimli bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken, presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından, El Huseyma ve civar kentler başta olmak üzere, ülke genelinde birçok gösteri düzenlenmişti. Huseyma'da gösterileri organize eden aktivistlerden Nasır Ez-Zefzafi, geçen hafta pazartesi gününden itibaren sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videolarda perşembe günü bölgede genel greve gidilmesi ve gösteri düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Son olarak 18 Mayıs Perşembe günü düzenlenen gösterilere 40 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.