Hakkari'de

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hakkari merkezi ve ilçelerindeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.
Saldırılar neticesinde vatandaşların, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."
Açıklamada, tedbirler kapsamında il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 25 bölgenin, 29 Mayıs 2017 günü saat 00:00:01'den 12 Haziran 2017 günü saat 23:59:59'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.
Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.
Ankara'da son dakika komiser operasyonu: 101 kişi için gözaltı kararı var
Akademinin 2012'deki giriş sınavı sorularının FETÖ üyelerine verilmesine ilişkin 80 kişinin yargılandığı davanın ikinci haftasının ilk duruşması, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başladı
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" kapsamına haklarında dava açılan 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı
Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
Ayvacık'tan yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isteyen yabancı uyruklu 48 kişi yakalandı.
22-29 Mayıs'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 46'sı ölü 8'i teslim olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi
Araç muayenelerinde uygulanan kusur tablosunda yapılan değişiklikle standartlara uygun olmayan plakalar, muayeneden geçemeyecek
TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında Meksikalı polislere siber suçları araştırma kursu verildi
Manisa Valiliğinden, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında askerlerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasına ilişkin, olaydan etkilenen askerlerden 177'sinin yatarak tedavilerinin sürdüğü, üçünün yoğun bakım servisinde bulunduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu bir gerçektir; Ankara Türkiye'nin başkentiyken, İzmir Ege'nin incisiyken, Antalya ve Muğla gibi şehirlerimiz turizm markalarıyken, İstanbul her anlamda ülkemizin vitrinidir. İstanbul, Türkiye'nin özetidir" dedi
Başbakan Yıldırım, "29 Mayıs 1453, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktasıdır. İstanbul'un fethi, siyasi, sosyal ve kültürel neticeleri itibarıyla dünya tarihine yeni bir istikamet belirlemiştir." dedi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Dicle ve Kocaköy ilçelerine bağlı 59 köy ile bu köylere bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı'nda PKK mensuplarına yönelik 40 gündür operasyonun sürdürüldüğü bölgede incelemede bulundu
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Host vilayetinde düzenlenen saldırıya ilişkin "Kutsal ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz" ifadelerini kullandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Artık küresel terörle içimizdeki terör birbiriyle dayanışma içine girdi. Bu dış destekli olduğunun kesinleşmesi manasına gelir" dedi.