11:38, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Afganistan'da polis 6 meslektaşını öldürdü





Afganistan'da Şinkey ilçesine bağlı Siveri bölgesindeki karakolda görev yapan polis, 6 meslektaşını ateş ederek öldürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın Zabul vilayetinde Taliban örgütü ile bağlantısı olduğu sanılan polisin 6 meslektaşını öldürüp kaçtığı bildirildi. Zabul Valiliği Sözcüsü Gul İslam Siyal yaptığı açıklamada, Şinkey ilçesine bağlı Siveri bölgesindeki karakolda görev yapan polisin 6 meslektaşını ateş ederek öldürdüğünü belirtti. Polisin meslektaşlarını öldürdükten sonra karakoldaki silahları alarak kaçtığını ifade eden Siyal, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Taliban henüz bir açıklama yapmadı. Yaklaşık iki hafta önce de ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir polis, 5 meslektaşını öldürmüştü.

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