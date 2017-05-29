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Filipinler'in Müslüman bölgesinde operasyonlar sürüyor
Filipinler'in Müslüman bölgesinde operasyonlar sürüyor

Filipinler’in Müslüman yoğunluklu Marawi kantinde güvenlik güçleri ile IŞİD’e bağlı Maute örgütü arasında son bir haftada yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgede tahliye edilmeyi bekleyen iki bin kişi kaldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler'de ordunun, sıkıyönetim ilan edilen Mindanao eyaletine bağlı Müslüman yoğunluklu Marawi kentinin kontrolünün büyük ölçüde sağladığı bildirildi.

Filipinler ordusu sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, Marawi'nin sadece küçük bir bölümünün, geçen hafta kentte kalkışma gerçekleştiren DEAŞ ( IŞİD) ile bağlantılı Maute örgütü militanlarının kontrolü altında olduğunu açıkladı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sıkıyönetim ilan ettiği Marawi'de kontrolün büyük ölçüde sağlandığına işaret eden Padilla, militanlarla ordu mensupları arasındaki çatışmaların altı gündür sürdüğünü bildirdi.

Padilla, kente giren çıkan herkesi kontrol edebildiklerini ve "bu direnişin kalan kırıntılarını" ortadan kaldırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Emniyet Genel Müdürü Ronald dela Rosa da Marawi'nin kentsel yapısının, teröristlere binadan binaya hızla geçerek kaçma olanağı sağladığını, bu nedenle de operasyonun zaman aldığını ifade etti.

Operasyonlar hakkında detaylı bilgi veremeyeceğini belirten dela Rosa, "Onlar da insan, eminim yorulacaklar." dedi.

Ordu yetkilileri, çatışmalarda 16'sı sivil yaklaşık 100 kişinin öldüğünü açıkladı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abell, 23 Mayıs'ta resmi ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Duterte'nin Marawi'de "kalkışma olduğu gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuştu.

Duterte, Maute'nin Marawi'yi kuşatmasının ardından Moskova'daki resmi ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmüştü. Savunma Bakanı Delfin Lorenzana da ordunun, Marawi'deki bir terörist elebaşına yönelik düzenlediği baskının, militanlar ile askerler arasında çatışma çıkmasına neden olduğunu belirtmişti.

Duterte, cuma günü Marawi yakınlarında Iligan kentinde askeri birliklere hitaben yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin izin belgesi olmadan istediği herkesi gözaltına alabileceğini duyurmuştu.

KUŞATMA ALTINDA BİNDEN FAZLA İNSAN SIKIŞTI

Kentin farklı kesimlerinde dün 16 sivilin cesedi bulunmuştu. Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) Yönetici Sekreteri Laisa Alamia da 200 bin nüfuslu kentin yüzde 90'ının tahliye edildiğini, kentte halen binden fazla sivil bulunduğunu söylemişti.

AFP’ye açıklama yapan Askeri Sözcü Tuğgeneral Restituto Padilla sivillerin endişelerinin de göz önüne alınarak bugün hava saldırılarına başlanacağını söyledi.

 



İlgili Konular marawi filipinler DEAŞ
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