12:28, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Berlin'de bombalı araç alarmı





Almanya'nın başkentı Berlin'de bomba araç alarmı verildi. Bomba imha ekipleri bölgeye gönderildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya'nın başkentı Berlin'de bomba alarmı verildi. Bomba imha ekipleri bölgeye gönderildi. Alman polisi sokakları kapattı. Kentten gelen ilk fotoğraflarda, bomba imha ekiplerinin yanı sıra bir robotun da şüpheli aracı kontrol ettiği görülüyor. Yerel medyaya konuşan polis, "Araca bağlı birkaç kablo var" dedi.

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