12:45, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında 2. hafta

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün 2012 Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının sınav öncesi elde edilerek aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiği iddiasıyla ilgili 80 kişinin yargılandığı davanın ikinci haftasının ilk duruşması, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başladı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Savunma yapan tutuksuz sanık R.K, ortaokulda iradesi dışında cemaatle tanıştığını belirterek, lisede öğrenciyken bu ilişkisinin devam ettiğini ifade etti.

Liseyi yatılı okuduğunu, şartlarının iyi olmaması nedeniyle cemaat evlerinde kalmaya başladığını anlatan R.K, üçüncü sınıfta davanın sanıklarından "Kerim" kod adlı Zafer Dinlemez'in kendisiyle ilgilendiğini kaydetti.

Üniversite sınavına girdikten sonra Polis Akademisi sınavları için internet kafede araştırma yaptığı sırada Dinlemez ile karşılaştığını belirten R.K, "Kerim diye bildiğim Zafer Dinlemez yanıma geldi, araştırma yaptığımı görünce bana, 'Polis Akademisine gitmeyi düşünüyor musun' diye sordu. Ben de başvuracağımı söyledim." dedi.

Akademi sınavına girmek için Ankara'ya geldiğinde, Dinlemez'in kendisiyle irtibata geçerek, Keçiören'deki bir dershaneye çağırdığını ifade eden R.K, sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dinlemez, bu binanın ikinci ya da üçüncü katında fen bilgisi öğretmeni olduğunu öğrendiğim kişiye beni teslim etti. Bu şahıs çantasından fotokopi kağıtları çıkardı ve 'Polis Akademisinde çıkabilecek soru tipleri' diyerek bana verdi. 25 dakika kadar inceledim. Sorular bende kalır diye düşündüm ama soruları benden istedi. Akademi sınavında çıkan sorularla çok benziyor muydu hatırlamıyorum."

Akademiyi kazandıktan sonra Ankara'ya geldiğinde Dinlemez'in kendisini "Ekrem" isimli şahsa götürdüğünü ifade eden sanık R.K, "O da bizi Ömer kod adlı Şeref Çelik ile tanıştırdı. Belli aralarla onun evine gidip yemek yiyip, çay içiyorduk. Güncel konuları konuşuyorduk. Kur'an-ı Kerim ile dini kitaplar okuyorduk." iddiasında bulundu.

Sanık R.K, duruşma salonundaki sanıklar arasında yer alan Kerim kod adlı Zafer Dinlemez ile Ömer kod adlı Şeref Çelik'i teşhis etti.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devem ediyor.