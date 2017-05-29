"Kuzey Kore ile savaş felaket olur"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore ile gerginliğin çatışma noktasına gelmesi halinde yaşanacakları "fekalet" olarak nitelendirdi.
Savunma Bakanı Mattis, CBS televizyonuna verdiği söyleşide, nükleer denemeleri ve uzun menzilli füze testleriyle, uluslararası toplumun tepkisini üzerine çeken Kuzey Kore ile yaşanan gerginliğin bir savaşa dönüşmesi halinde Kore Yarımadası ve çevresinde, ağır sivil kayıpların yaşanabileceği konusunda uyardı.
Mattis, "Kuzey Kore'de yaşanabilecek bir savaş, muhtemelen birçoğumuzun hayatında tanık olmadığı kadar korkunç bir çatışma olur." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore rejiminin, dünyanın en kalabalık metropollerinden Seul'e erişebilecek yüzlerce top mermisi ve roket fırlatma kapasitesine sahip olduğuna dikkati çeken Mattis, "Eğer sorunu diplomatik yollardan çözemezsek, gerginlik çatışmaya dönüşürse, bu felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.
Kuzey Kore'nin yalnızca Güney Kore'ye değil bölgesinde Japonya, Çin ve Rusya gibi ülkelere ve ABD'ye de doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade eden Mattis, "(Kuzey Kore'nin) söylemi ve niyeti gayet açık. Tehdidin kesinleştiğini söylemek için nükleer başlık taşıyan kıtalararası bir füzeye sahip olmalarını beklememize gerek yok." diye konuştu.
"KUZEY KORELİLERİN DAHİ BİLMEDİKLERİNİ BİLİYORUZ"
ABD'nin bu konudaki kırmızı çizgisinin ne olacağı sorulan Mattis, "Biz Kuzey Kore'yi bugün dahi doğrudan tehdit sayıyoruz. Özgül tehdide gelince, bunun için bir takvim belirlemek istemiyorum. Şu anda özellikle sessiz kalmayı tercih ediyorum, çünkü Kuzey Korelilerin dahi bildiğini sanmadığımız şeyleri biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Pyongyang yönetimi, Mattis'in açıklamalarından saatler sonra yeni bir füze denemesi yaptı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından verilen bilgiye göre, Scud türü olduğu sanılan kısa menzilli füze, Wonsan bölgesinin doğusundan yerel saatle 5.39'da fırlatıldı. Füze 450 kilometre yol kat ettikten sonra Japonya açıklarında denize düştü. Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga da füzenin Sado ve Oki adaları arasında denize düştüğünü kaydetti.
Deneme, Kuzey Kore'nin son üç haftada 3, yıl başından bu yana da 9'uncu denemesi oldu.
Pentagon, Kuzey Kore'den gelebilecek olası bir balistik füze tehdidini karşılamak üzere ilk kez bu hafta kıtalararası bir füzeyi havada vurma denemesi yapacak.
Bu amaçla 1999 yılında yapılan bir tatbikatta Amerikan füze savunma sistemleri 17 orta menzilli füzeden 9'unu havada vurmayı başarmıştı. 2014 yılında yapılan benzer bir denemede üç başarısız girişim dışında tüm hedefler isabetle vurulmuştu.
Beyaz Saray'ın geçen hafta Kongre'ye sunduğu 2018 yılı bütçe önerisinde füze savunması için 7,9 milyar dolar kaynak ayrılması öngörülüyor.
ABD Savunma Bakanı Mattis, "Kuzey Kore'de yaşanabilecek bir savaş, muhtemelen birçoğumuzun hayatında tanık olmadığı kadar korkunç bir çatışma olur" dedi
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