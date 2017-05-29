101 komiser yardımcısına gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2011 yılı Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı’na ilişkin yapılan Ankara merkezli soruşturma kapsamında, 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, şu ana kadar 56 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına ilişkin soruşturma kapsamında 101 şüpheli hakkında gözaltıkararı verildi. Şüphelilerden 56'sı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sınava ilişkin 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından Ankara merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, şüphelilerden 56'sı gözaltına alındı.
Şüphelilerden bazılarının KHK ile görevlerinden ihraç edildiği, bazılarının da açıkta olduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Gözaltı kararı verilen şüpheliler haricinde, 2011 Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına giren 22 kişinin halen FETÖ soruşturmalarından dolayı tutuklu olduğu öğrenildi.
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