13:17, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

101 komisere gözaltı kararı





Ankara'da son dakika komiser operasyonu: 101 kişi için gözaltı kararı var

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2011 yılı Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı’na ilişkin yapılan Ankara merkezli soruşturma kapsamında, 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, şu ana kadar 56 şüpheli gözaltına alındı.

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