British Airways uçuşlarında aksaklıklar sürüyor

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in (BA) bilgisayar sistemindeki arıza giderilmesine rağmen uçuş iptalleri ve aksamaların devam ettiği bildirildi.
BA'den yapılan açıklamada, cumartesi günü şirketin bilgisayar sistemini küresel olarak devre dışı bırakan teknik sorunun çözüldüğü ancak özellikle İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan yapılan uçuşlarda aksamaların yaşandığı belirtildi.
Şirket, Heathrow çıkışlı uzun mesafe uçuşların tamamının planlandığı gibi kalkmasının hedeflendiğini aktarırken, kısa mesafe uçuşların birçoğunun gerçekleşmesi için de çalışıldığını kaydetti.
Heathrow'dan bugün kalkması planlanan 13 kısa mesafeli uçuş iptal edildi.
Gatwick Havalimanı'ndaki BA uçuşları dün itibarıyla normale dönerken aksamanın Heathrow uçuşlarını yarın da etkileyebileceği uyarısı yapıldı.
BA, yolcularına havalimanına gelmeden önce şirketin internet sitesinden uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Şirket, arızanın siber saldırıyla bir bağlantısı olmadığını ve sorunun güç kaynaklı olduğunu duyurmuştu.
British Airways'in bilgisayar sistemindeki arıza sebebiyle cumartesiden bu yana dünya genelinde uçuşlarda büyük aksaklıklar yaşanmış, özellikle Londra'daki Heathrow ve Gatwick havaalanları çıkışlı çok sayıdaki sefer iptal edilmişti. Binlerce yolcu arızadan etkilenmiş, bazıları valizleri olmadan uçmuştu.
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İngiliz havayolu şirketi British Airways'in (BA) bilgisayar sistemindeki arıza giderilmesine rağmen uçuş iptalleri ve aksamalar devam ediyor
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