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Afet Farkındalık Merkezi için tanıtım filmi hazırlandı
Afet Farkındalık Merkezi için tanıtım filmi hazırlandı

AFAD, başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm halkın deneyimleyerek öğrenme ve oyunlaştırma yöntemleriyle afetlere karşı farkındalığını artırmak amacıyla açılacak Afet Farkındalık Merkezi için tanıtım filmi hazırladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Hazırlık afeti önler" bilincini oluşturmak amacıyla kurulacak "Afet Farkındalık Merkezi" için tanıtım filmi hazırladı.

AFAD tarafından geçen yıl düzenlenen çalıştayla kamuoyuna duyurulan Afet Farkındalık Merkezi Projesi, Ankara'daki Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) yerleşkesinde inşa edilecek.

Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan ve toplamda 92 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek olan Afet Farkındalık Merkezi için AFAD'ın hazırladığı tanıtım filminde, merkezin önemi ve özellikleri anlatıldı. Filmde, kampüsün hem kapalı hem de açık alanları ile eğitici oyun düzenekleri animasyon teknolojisiyle gösteriliyor.

Görüntülerde, kampüs içerisinde, başta gençler ve çocuklara afet bilincini aşılamak amacıyla "Survivor", “odadan kaçış oyunu” benzeri birçok popüler etkinlik ile simülasyon cihazları ve tatbikat uygulama alanlarının oluşturulacağı yer alıyor.

Filmde ayrıca, projede çalışan, alanında uzman akademisyen, mimar ve tasarımcının Afet Farkındalık Merkezi hakkındaki görüşlerine de yer veriliyor.



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