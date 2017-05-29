Batının verdiği silahlar mağaralardan çıkıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Batılı ülkelerin DEAŞ ile mücadele kapsamında PKK/YPG/PYD'ye verdiği silahlardan bazıları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şırnak ve Hakkari kırsalındaki operasyonlarında teröristlerce kullanılan mağaralarda ele geçiriliyor.
Şırnak'ın Biliç tepe bölgesinde operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri, İsveç menşeli iki TAS roketi ile iki 60 milimetrelik havan ve mühimmatlarını ele geçirmişti. Hakkari ve Şırnak'taki operasyonlarda ise ABD menşeli M-16 piyade tüfeklerinin bulunmasıyla, "DEAŞ ile mücadele kapsamında" verilen silahların Türkiye'ye karşı kullanılmamasına yönelik müttefik ülkelerce verilen garantilerin nasıl uygulanacağı merak uyandırıyor.
Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, "Nazımiye-Tunceli karayolu 10. kilometresi Tanrıverdi mahallesi bölgesinde karayolu üzerindeki menfez içerisine yerleştirilmiş 10 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde, toplamda 500 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 200 metre kablo bağlantılı patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir" dedi
ARVO-2017 Kongresi'nde, UÜ'den Prof. Dr. Ahmet Ali Yücel, Doç. Dr. Budak ve Uzm. Dr. Kıvanç ile Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Kıvanç'ın hazırladığı bildiri "Hot Topic" unvanına layık görüldü
Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararı açıklandı
Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada serbest bırakılan, savcılıkça tahliyesine itirazdan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Siirt Milletvekili Konca, Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı
Karabük Müftülüğüne giren kişinin 5 bin lira tutarındaki bağış parasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Numan Kurtulmuş, kıdem tazminatı reformunun olgunlaşma aşamasında olduğunu söyledi. Kurtulmuş, emeklilik yaşının yukarı çekilmesine yönelik bir çalışma ise olmadığını belirtti.
Şırnak'ın Biliç tepe bölgesinde operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri, İsveç menşeli iki TAS roketi ile iki 60 milimetrelik havan ve mühimmatlarını ele geçirdi
AFAD, başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm halkın deneyimleyerek öğrenme ve oyunlaştırma yöntemleriyle afetlere karşı farkındalığını artırmak amacıyla açılacak Afet Farkındalık Merkezi için tanıtım filmi hazırladı
Ankara'da son dakika komiser operasyonu: 101 kişi için gözaltı kararı var
Akademinin 2012'deki giriş sınavı sorularının FETÖ üyelerine verilmesine ilişkin 80 kişinin yargılandığı davanın ikinci haftasının ilk duruşması, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başladı
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" kapsamına haklarında dava açılan 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı
Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
Ayvacık'tan yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isteyen yabancı uyruklu 48 kişi yakalandı.
22-29 Mayıs'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 46'sı ölü 8'i teslim olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi
Araç muayenelerinde uygulanan kusur tablosunda yapılan değişiklikle standartlara uygun olmayan plakalar, muayeneden geçemeyecek