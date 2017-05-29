14:15, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Batının verdiği silahlar mağaralardan çıkıyor





Şırnak'ın Biliç tepe bölgesinde operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri, İsveç menşeli iki TAS roketi ile iki 60 milimetrelik havan ve mühimmatlarını ele geçirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Batılı ülkelerin DEAŞ ile mücadele kapsamında PKK/YPG/PYD'ye verdiği silahlardan bazıları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şırnak ve Hakkari kırsalındaki operasyonlarında teröristlerce kullanılan mağaralarda ele geçiriliyor. Şırnak'ın Biliç tepe bölgesinde operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri, İsveç menşeli iki TAS roketi ile iki 60 milimetrelik havan ve mühimmatlarını ele geçirmişti. Hakkari ve Şırnak'taki operasyonlarda ise ABD menşeli M-16 piyade tüfeklerinin bulunmasıyla, "DEAŞ ile mücadele kapsamında" verilen silahların Türkiye'ye karşı kullanılmamasına yönelik müttefik ülkelerce verilen garantilerin nasıl uygulanacağı merak uyandırıyor.

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