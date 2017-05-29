Kurtulmuş'tan 'kıdem tazminatı ve emeklilik' açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.
Burada gazetecilerin soruları cevaplayan Kurtulmuş, kıdem tazminatı reformunun çok detaylı bir şekilde Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldiğini belirterek, "Politika hedefleri olarak, işçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorunu olmayacak, sürdürülebilir bir yapının ortaya konulduğu bu reform, detaylarıyla Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşıldı. Bu reformun uygulanabilmesi için ilave bir yapıya ihtiyaç olmadığı, mevcut yapıyla bu reformun yapılabileceği ortaya konuldu." dedi.
Kurtulmuş, gümrük kapılarında bazı araçlara ÖTV'siz akaryakıt temin etmesi sağlanacağını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Mevcut gümrük kapılarına ilave olarak, yeni gümrük kapılarında da tırların, birtakım mal sevkiyatında bulunan araçlarımızın ÖTV'siz akaryakıt temin etmesi sağlanacak. İkinci olarak da miktarda artış yapılacaktır, belli miktar üzerinde duruluyor. Bu çalışmalar ekonomik yükleri hesaplandıktan sonra önümüzdeki günlerde Türkiye kamuoyuyla paylaşılacaktır."
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş emeklilik yaşının yukarı çekileceği iddialarına ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2036 yılına gelindiğinde, Türkiye'de kadınlarda emekliliğin 58, erkeklerde ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak bir planlama yapıyor. Bu çerçevede, mevcut yasal yapı devam edecek. Şu anda çok güçlü bir şekilde emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil."
Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, "Nazımiye-Tunceli karayolu 10. kilometresi Tanrıverdi mahallesi bölgesinde karayolu üzerindeki menfez içerisine yerleştirilmiş 10 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde, toplamda 500 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 200 metre kablo bağlantılı patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir" dedi
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Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Numan Kurtulmuş, kıdem tazminatı reformunun olgunlaşma aşamasında olduğunu söyledi. Kurtulmuş, emeklilik yaşının yukarı çekilmesine yönelik bir çalışma ise olmadığını belirtti.
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