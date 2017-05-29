Bulgar milliyetçilerden sözde radikal İslam’a karşı yasa tasarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bulgaristan'da ırkçı ve aşırı milliyetçi tavırlarıyla bilinen Birleşik Vatanseverler koalisyonu, sözde radikal İslam’a karşı radikal değişikler içeren yasa tasarısı sunuyor. Tasarıya göre Ceza Kanunu’nda radikal İslam’ın tanımlanması yer alacak.
Konuyla ilgili brifing veren Milletvekili İskren Veselinov, “Radikal İslam vaaz eden kişilere 1-5 yıl arasında hapis cezası ve 5 bin leva para cezası verilecek. Burka giymeye zorlayan kişilere ise 1-4 yıl hapis cezası verilecek. Birden fazla kişiyi burka giymeye zorlama suçu nedeniyle 6 yıla kadar hapis cezası verilebilir” diye açıkladı
Milletvekili, önceki Meclis tarafından Birleşik Vatanseverler koalisyonunun kamu yerlerinde burka giyme yasağı getirilmesine yönelik yasa tasarısını kabul ettiğini anımsattı.
Irkçı ve aşırı milliyetçi oluşum radikalleşmeye karşı yasal mücadeleye devam edeceğini belirten Veselinov, “Bu kanun tasarısı bizim yapıcı olarak tanıdığımız İslam inancını korumaktadır” dedi. Kanun değişikliği teklifinin geleneksel İslam inancını radikal şekillerinden koruduğunu ileri sürdü.
Milliyetçilerin, Müslümanlara yönelik Dinler Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun tasarısı da hazırladığı açıklandı. Güvenlik kurumlarının verilerine göre bazı kadınların para karşılığında burka giydikleri ileri sürüldü.
Vselinov, “vatanseverlerin” güvenlik makamlarını radikal İslam’a karşı cezai kovuşturma konusunda işini kolaylaştırmaya çalıştıklarını ileri sürdü. Milletvekili, terör saldırılarının yüzde 80’den fazlasının dört radikal oluşum tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
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