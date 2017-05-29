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15:06, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

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Pakistan’da ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı
Pakistan’da ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı

Pakistan’da, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı, dün Belucistan eyaletinin Turbat kentinde 53,5 derece olarak kaydedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Pakistan’da, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı, dün Belucistan eyaletinin Turbat kentinde kaydedildi. 

Pakistan Meteoroloji Dairesi yetkilileri, Turbat'ta dün sıcaklığın 53,5 dereceyi bulduğunu söyledi.

En son, 30 Mayıs 2009’da sıcaklık 52 dereceye çıkmıştı.

Yetkililer, Pakistan’ın iklim değişikliğinin etkisi altında olduğunu, son yıllarda aşırı sıcakların ülke genelinde etkisini arttırdığını bildirdi.

Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde etkili aşırı sıcaklar, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.



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