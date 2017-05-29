15:08, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Müftülükten hırsızlık güvenlik kamerasında





Karabük Müftülüğüne giren kişinin 5 bin lira tutarındaki bağış parasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Karabük'te İl Müftülüğüne giren kişinin 5 bin lira tutarındaki bağış parasını çalması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Alınan bilgiye göre, sabah işe gelen müftülük çalışanları, binanın yan kapısının kırık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek binada inceleme yapan ekipler, Türkiye Diyanet Vakfı Şubesinde bulunan 5 bin lira tutarındaki bağış parasının çalındığını tespit etti. Ekipler, güvenlik kamerasına yakalanan hırsızın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Bu arada hırsızlık anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın binanın yan kapısını levyeyle kırarak içeri girdiği, kameralara yakalanmamak için başını örttüğü, bir kameraya poşet geçirdiği ve bağış parasını alıp kaçtığı görülüyor.

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