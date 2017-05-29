AB, Esed rejimine yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de sivil halka uygulanan baskının devam etmesi nedeniyle Esed rejimine yönelik yaptırımları bir yıl uzatmaya karar verdi.
AB Konseyi, Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin sivil halka yönelik baskılarının sürmesi nedeniyle uygulanan sınırlayıcı tedbirlerin 1 Haziran 2018’e kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.
Kararla, AB, Esed rejimine bağlı 3 bakana karşı daha kısıtlayıcı tedbir uygulama kararı aldı. Böylece AB’nin Suriye'de halka şiddet uygulanmasında rol aldığı için yaptırımlar listesine dahil ettiği kişi sayısı 240’a çıktı.
Belirlenen kişilere yönelik seyahat yasağı uygulanıyor. Ayrıca, bu kişilerin AB'deki mal varlıkları da donduruluyor.
AB’nin Suriye'de yaptırım uyguladığı 69 kurum bulunuyor. Aralarında Suriye Merkez Bankası'nın da bulunduğu bu kurumların mal varlıkları da donduruluyor.
Suriye’ye karşı uygulanan AB yaptırımları arasında yatırımların kısıtlanması, halka baskı yapmak için kullanılabilecek teknik ekipman ve teknoloji ihracatının engellenmesi, petrol ambargosu bulunuyor.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer, "ABD ile ve AB'deki ortaklarımızla, İsrail'in, Doğu Kudüs'teki tutumunu ve Doğu Kudüs'ün statüsü konusundaki görüşlerini kabul etmiyoruz" dedi
AB, Esed rejimine uyguladığı yaptırımları bir yıl uzatma kararı aldı
Pakistan’da, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı, dün Belucistan eyaletinin Turbat kentinde 53,5 derece olarak kaydedildi
Bulgaristan milliyetçileri, Müslümanlara yönelik Dinler Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun tasarısı hazırladı
Amerikalı Senatör McCain, Rusya Devlet Başkanı Putin'in DEAŞ'tan daha büyük bir tehlike olduğunu söyledi
İngiliz havayolu şirketi British Airways'in (BA) bilgisayar sistemindeki arıza giderilmesine rağmen uçuş iptalleri ve aksamalar devam ediyor
Yunanistan’da, Skopelos Adası yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağı düştü
Fransa'dan bağımsızlığını kazanan ilk sömürge Gine, özgürlük arayışının bedelini hala ödüyor
ABD Savunma Bakanı Mattis, "Kuzey Kore'de yaşanabilecek bir savaş, muhtemelen birçoğumuzun hayatında tanık olmadığı kadar korkunç bir çatışma olur" dedi
Almanya'nın başkentı Berlin'de bomba araç alarmı verildi. Bomba imha ekipleri bölgeye gönderildi.
İngiliz iç istihbaratı MI5'ın, saldırının faili Abadi hakkında kamunun yaptığı terör tehdidi uyarılarının nasıl ele alındığına ilişkin soruşturma başlatacağı iddia edildi
Almanya'da geçen yıl elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ı (259 milyar kilovatsaat) kömür santrallerinden elde edildi
Filipinler’in Müslüman yoğunluklu Marawi kantinde güvenlik güçleri ile IŞİD’e bağlı Maute örgütü arasında son bir haftada yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgede tahliye edilmeyi bekleyen iki bin kişi kaldı.
Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Raco, "PYD'ye karşı halk direnişi başlatacağız. Örgüte karşı savaşacağız." dedi
Bergusi 42 günden beri sürdürdüğü açlık grevini sonlandırmayı reddetti