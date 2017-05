15:46, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Türk akademisyenlerin bildirisi ABD'de ilgi uyandırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'de düzenlenen The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO-2017) Kongresi'nde, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Ali Yücel, Doç. Dr. Berna Akova Budak ve Uzm. Dr. Sertaç Argun Kıvanç ile Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Merih Kıvanç'ın ortaklaşa hazırladığı bildiri "Hot Topic" unvanına layık görüldü.

UÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl ABD'de Görmeyi ve Göz Hastalıklarını Araştırma Derneği (The Association for Research in Vision and Ophthalmology) tarafından düzenlenen ARVO-2017 Kongresi, göz hastalıkları alanında yeni araştırmaların ilk kez sunulduğu ve dünyanın en büyük göz hastalıkları kongrelerinden biri olarak gösteriliyor.

Bu yılki kongreye UÜ'yü temsilen Sertaç Argun Kıvanç ve Berna Akova Budak üç çalışmayla katıldı.

Dünyanın değişik ülkelerinden 6 binin üstünde çalışmanın sunulduğu kongrede Prof. Dr. Yücel, Doç. Dr. Budak, Uzm. Dr. Kıvanç ve Prof. Dr. Kıvanç'ın hazırladığı "Polikliniklerde Tanı Amaçlı Kullanılan Göz Damlalarının Kontaminasyonu: Farkında mıyız?" başlıklı çalışma "Hot Topic" unvanına değer görüldü.

Ayrıca Uzm. Dr. Sertaç Argun Kıvanç da çalışmalarını katılımcılara sunanlar arasında en başarılı iletişimci anlamına gelen "Communicator" unvanını almaya hak kazandı.