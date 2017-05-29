AB'den Afgan sığınmacılara yardım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Afganistan, İran ve Pakistan'da bulunan Afgan sığınmacılara 44 milyon avro insani yardım verileceğini bildirdi.
AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yıllardır süren çatışmalar ve doğal afetlerden dolayı yardıma muhtaç olan Afgan sığınmacılara mali destek sağlanacağı kaydedildi.
Buna göre, insani yardım paketi özellikle Afgan mültecileri ve bunların İran ve Pakistan'da yaşayan yakınlarını kapsayacak.
Sağlanacak 44 milyon avroluk yardımın 25,5 milyon avrosu Afganistan'da yerlerinden edilmiş kişilere, yaklaşık 10 milyon avrosu İran'da bulunan Afgan sığınmacılara destek sağlayan insani yardım kuruluşlarına, 7 milyon avrosu da Pakistan'daki Afgan mülteciler için bu ülkedeki yardım kuruluşlarına aktarılacak.
Yardım paketi ayrıca bölgede "afet riski azaltma" projelerinin desteklenmesinde kullanılacak.
AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, yardımla ilgili şunları kaydetti:
"AB'nin bugün açıklanan yardım paketi Orta Asya'da çatışma ve doğal afetlerden etkilenen binlerce kişiye destek verecek. Yakın zamanda bölgeyi ziyaret ettim ve bizzat insani yardım ihtiyacını gördüm. Bu uzun süren krizlerden en çok çocuklar etkileniyor. Bu nedenle, yardım yoğunluklu olarak eğitim alanında kullanılacak. Çocukların geleceğine yatırım yapmak, tüm bölgede istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor."
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