Filistinli hakim Ramazan ayında boşanmayı yasakladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filistin Şeriat Mahkemeleri Başkanı Mahmud el-Habaş, Ramazan ayı sona erene kadar boşanma başvurusu alınmasını yasakladı.
Filistin Şeriat Mahkemeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı çiftler oruçlu oldukları için hızlı ve yanlış karar verebiliyor. Açlık ve sigarasızlık problem çıkarma sebebi olabildiğinden yanlış ve hızlı kararlar alınıyor. Bu nedenle Ramazan ayı bitene kadar boşanma başvurusu alınmayacak." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu kararın geçmiş yıllardaki Ramazan aylarında yaşanan tecrübeler ışığında alındığı belirtilen açıklamada, sadece zorunlu durumlarda Aile Rehberliği Kurumu'nun yönlendirmesiyle istisnai olarak başvuru alınabileceği kaydedildi.
Filistin Şeriat Mahkemeleri Başkanı el-Habaş'ın bu kararı işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Şeriat Mahkemelerinde uygulanacak. Gazze'deki Şeriat Mahkemeleri ise Hamas'ın yönetiminde olduğu için bu karardan etkilenmeyecek.
Filistin Yönetimi'nin verilerine göre İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2015 yılında 50 binden fazla evlilik, 8 binden fazla da boşanma gerçekleşti.
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