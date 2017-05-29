Güncelleme: 16:33, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Avrupa’nın çok boyutlu krizleri ve yükselen aşırı sağ | DOSYA





Dünya Bülteni Araştırma Masası tarafından hazırlanan bu dosya, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan aşırı sağcı krizini ele alan makalelerden oluşuyor.

DÜBAM/ Haber Merkezi Avrupa Birliği ülkelerinde aşırı sağcı liderlerin, ülke siyasetinde önemli bir aktör haline gelmeleri son 10 yıl içerisinde gerçekleşti. 2014 yılında Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, radikal ve aşırı sağcıların güçlenmesi, birliğin geleceğine yönelik öngörüleri tutarlı hale getirdi. Avrupa’da başta ekonominin gidişatı, mülteci sorunu, Brexit ve Avrupa Birliği karşıtı aşırı sağcıların güçlenmesi krizleri her geçen gün derinleştiriyor. AB içerisinde yaşanan her bir kriz, başka bir krizi tetiklemekle birlikte, örgüt İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan rasyonel zeminden hızla uzaklaşıyor. Dünya Bülteni Araştırma Masası olarak, Avrupa’yı farklı yönleri ile değerlendiren ve yoğunlukta olarak yükselen aşırı sağ meselesi ve onun ortaya çıkardığı çeşitli sorunları ele alan yazıları bir dosyada derledik. Çok yönlü düşünmeye kapı aralaması için Dünya Bülteni okurlarına sunuyoruz. DOSYAYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

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