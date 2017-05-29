Avrupa’nın çok boyutlu krizleri ve yükselen aşırı sağ | DOSYA

DÜBAM/ Haber Merkezi
Avrupa Birliği ülkelerinde aşırı sağcı liderlerin, ülke siyasetinde önemli bir aktör haline gelmeleri son 10 yıl içerisinde gerçekleşti.
2014 yılında Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, radikal ve aşırı sağcıların güçlenmesi, birliğin geleceğine yönelik öngörüleri tutarlı hale getirdi.
Avrupa’da başta ekonominin gidişatı, mülteci sorunu, Brexit ve Avrupa Birliği karşıtı aşırı sağcıların güçlenmesi krizleri her geçen gün derinleştiriyor.
AB içerisinde yaşanan her bir kriz, başka bir krizi tetiklemekle birlikte, örgüt İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan rasyonel zeminden hızla uzaklaşıyor.
Dünya Bülteni Araştırma Masası olarak, Avrupa’yı farklı yönleri ile değerlendiren ve yoğunlukta olarak yükselen aşırı sağ meselesi ve onun ortaya çıkardığı çeşitli sorunları ele alan yazıları bir dosyada derledik.
Çok yönlü düşünmeye kapı aralaması için Dünya Bülteni okurlarına sunuyoruz.
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Dünya Bülteni Araştırma Masası tarafından hazırlanan bu dosya, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan aşırı sağcı krizini ele alan makalelerden oluşuyor.
Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine siber yöntemlerle müdahale ettiğine yönelik tartışmalar, KGB’nin uzun yıllardır başvurduğu ‘siyasi sabotajlar’ ile seçim sürecinde tanık olunan ‘siber operasyonlar’ arasında doğrudan bağ kurulmasına neden oldu
PKK, bölgede ‘franchise’lar kurarak hayatta kalmaya ve müteakip dönemde ise yayılmaya çalıştı
Ruanda'da sömürge döneminde atılan ayrılıkçılık tohumları, yıllar geçtikçe etnik ve ırkçı politikalarla beslenmeye devam edince kaçınılmaz bir faciayı doğurdu
Beşinci Fransız Cumhuriyeti'nin sekizinci cumhurbaşkanı seçilen Macron, merkez-sağcı, fakat geçmişinde Sosyalist Parti üyeliği de bulunan Philippe'yi başbakan olarak atadı
Trump yönetimi tarafından, DEAŞ’ı daha hızlı şekilde yok etmek bakımından önemli olduğu lanse edilse de bu stratejinin sivil kayıpların artmasını kaçınılmaz kılarak DEAŞ ile mücadelenin genişlemesine yol açacağı bildirildi
Türkiye'nin daimi itirazlarına rağmen ABD'nin PKK konusunda vermek üzere göründüğü imaj, Türk-Amerikan ilişkilerini tayin eden NATO ittifakının lafzına ve ruhuna uymuyor
Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimi sürpriz sayılmayacak şekilde sonuçlansa da, aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin yakaladığı “tarihsel başarı” kaydedilmeye değer ve bunu anlamak üzere ciddi analizler yapılmalı
Ukrayna vatandaşlarına Schengen bölgesine seyahatlerinde vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın imzalanması, Batı'yı Rusya'ya karşı Ukrayna'da verdiği mücadelede bir adım öne taşıdı
Erdoğan-Trump görüşmesinde açıklanan, Türkiye'nin uzun süredir istediği askeri ekipmanın ivedilikle sevkiyatı kararı, ABD'nin YPG karşısında değişmeyen tavrını "dengeleyici bir unsur" olarak okunabilir
Şimdilik Trump’ın dış politikasının karakteristiği belirsizlik ve öngörülemezlik olsa da, 1945 sonrası küresel sisteme hakim olan liberal anlayışa en uzak duran ABD başkanının Trump olduğu söylenebilir.
Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğu 1949'dan bu yana siyasi ve ekonomik olarak değişimler yaşadı. Bu yaşanan değişimler neticesinde, Çin bugün dünya siyasetinde etkin bir rol oynuyor
Elinizdeki bu dosya, Soğuk Savaş dönemi sonrası Çin’in Ortadoğu’daki politikalarını, Körfez ile İran arasındaki ilişkilerini, enerji stratejilerini ve Ortadoğu’daki askeri mevcudiyetini ele alan makalelerden oluşuyor.
Son üç yılda Bayırbucak’tan Mendeli’ye kadar Türkmeneli coğrafyasında birçok yerde Türkmenler doğrudan varlıklarına kasteden tehditlerle karşılaştılar. Ancak hiçbiri Telafer kadar parçalanmadı
ABD Hava Kuvvetleri 13 Nisan 2017'de bir GBU-43B 'Massive Ordnance Air Blast' (MOAB) kullanarak Afganistan'daki bir DEAŞ mevziini hedef aldı
Dünya nüfusunun yüzde 15'ine ev sahipliği yapan Afrika, hiçbir kıtanın sahip olmadığı doğal ve beşeri kaynaklara sahip