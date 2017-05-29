16:43, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Tunceli'de 500 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi



arşiv

Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, "Nazımiye-Tunceli karayolu 10. kilometresi Tanrıverdi mahallesi bölgesinde karayolu üzerindeki menfez içerisine yerleştirilmiş 10 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde, toplamda 500 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 200 metre kablo bağlantılı patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tunceli-Nazımiye karayoluna terör örgütü tarafından yerleştirilmiş 500 kilogramlık el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından kontrollü imha edildi. Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar sırasında el yapımı patlayıcı tespit edildiği aktarılan açıklamada, patlayıcının imha edildiği kaydedildi. Açıklamaya şöyle devam edildi: "Nazımiye-Tunceli karayolu 10. kilometresi Tanrıverdi mahallesi bölgesinde karayolu üzerindeki menfez içerisine yerleştirilmiş 10 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde toplamda 500 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 200 metre kablo bağlantılı patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Bölgeye patlayıcı madde imha timleri sevk edilmiş, yol trafiğe kapatılmış, yapılan inceleme işlemine müteakip ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzeneği Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bulunduğu yerde imha edilmiştir. Kullanılamaz hale gelen yolda gerekli çalışmalar yapılmasına müteakip yol trafiğe açılmıştır."

İlgili Konular tunceli pkk

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.