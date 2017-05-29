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20:02, 29 Mayıs 2017 Pazartesi
Asya
17:00, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

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Myanmar'da isyancılarla anlaşma sağlanamadı
Myanmar'da isyancılarla anlaşma sağlanamadı

Myanmar'da hükümet ile etnik isyancı grupların barış görüşmelerinde eyaletlerin özerkliği üzerinde anlaşma sağlanamadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'da hükümet temsilcileri ile etnik isyancı gruplar arasında geçen hafta başlayan barış görüşmelerinde eyaletlerin özerkliği üzerinde mutabakata varılamadı.

Başkent Nepido'da yapılan, hükümetin yanı sıra ordu, etnik isyancı gruplar, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinden çok sayıda temsilcinin katıldığı toplantı sonucunda, 45 maddelik Ulusal Ateşkes Anlaşması'nın 37 maddesi üzerinde uzlaşma sağlandı.

Görüşmelerde eyaletlerin özerkliği üzerinde anlaşmaya varılamadığı belirtildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Zaw Htay, gazetecilere yaptığı açıklamada, her eyaletin kendi anayasası ve kendi kaderini tayin hakkı konusu üzerinde mutabakat sağlanamadığını, isyancı gruplar federal yapıda kalacaklarını taahhüt etmedikçe böyle bir anlaşma olmayacağını söyledi.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 37 madde üzerinde anlaşmaya varılmasını barış, ulusal uzlaşma ve demokratik federal birliğe ulaşmada önemli bir adım olarak niteledi.

Etnik isyancı gruplardan 7'si, cumartesi günü önerilerinin sunulmasına izin verilmemesi üzerine müzakereleri terk etmişti.

Ülkedeki etnik silahlı gruplar, ülkenin 1948'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ordu ile çatışıyor. Çatışmalar daha çok kuzeydeki Kaçin, kuzeydoğudaki Şan ve batıdaki Arakan eyaletini etkiliyor. Myanmar'ın kuzeydoğusunda son zamanlarda şiddetlenen çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yerinden oldu.

Etnik gruplar, özerkliğin referanduma götürülebileceği bir federal anayasa istiyor. Myanmar'ın 1947'deki Panglong Barış Konferansı sonrası oluşturulan federal anayasası 1962'deki askeri darbeyle yürürlükten kaldırılmıştı.

 



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