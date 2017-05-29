17:18, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

Kadirli İlçe Garnizon Komutanı gözaltına alındı





Ankara'da yürütülen bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kadirli İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Eşsiz'in Başkent'e götürüleceği öğrenildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara'da yürütülen bir Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Osmaniye'nin Kadirli İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Alaaddin Eşsiz gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eşsiz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eşsiz, polis ekiplerince Kadirli'de gözaltına alındı. Alaaddin Eşsiz'in Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

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