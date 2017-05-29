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17:23, 29 Mayıs 2017 Pazartesi

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Bulgaristan’da İslami eğitime destek kampanyası başladı
Bulgaristan’da İslami eğitime destek kampanyası başladı

Bu yıl “Bulgaristan’da İslami Eğitim Desteğine Muhtaç-Yardım Elini Uzat” başlığı altında gerçekleştirilen yardım kampanyası 25 Haziran 2017 tarihine kadar sürecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü geleneksel olarak Ramazan ayında ülkede İslami eğitime destek amacıyla yardım kampanyasını düzenliyor.

Kampanya ile ilgili Başmüftülük tarafından yapılan yazılı açıklamada elde edilen gelirlerin ülkede düzenlenen Kuran Kurslarının kapsamının genişletilmesi ve geliştirilmesi, devlet ve belediye okullarında İslam din dersinin okutulmasına destek verilmesi, Başmüftülüğe bağlı eğitim merkezlerinin maddi ve teknik donanımının zenginleştirilmesine yardımcı olunması, genç neslin eğitim ve öğretiminde yardımcı olacak kitaplar bastırılması, hocalar, öğretmenler, öğrenciler ve çocuklara yönelik seminerler düzenlenmesi ve öğrencilerin ve üniversitelilerin bursla desteklenmesi için harcandığı belirtildi.

Kampanyayı desteklemek isteyenler, ikamet ettikleri yerleşim yerinde bulunan camiler, Bölge Müftülükleri aracılığıyla veya Başmüftülük ile irtibata geçerek bağışlarını yapabilirler.

Kampanya tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir ve bağış yapanların isimleri bilinsin bilinmesin veya Müslüman Encümenlikleri tarafından yapılsın yapılmasın tüm bağışlar Müslümanlar Dergisi’nde duyurulacaktır.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kampanya sırasında elde edilen gelirler tamamen Bulgaristan’da İslami eğitim için harcanacak. Bu yılki kampanyanın tüm Müslümanlar tarafından desteklenmesini içtenlikle umuyoruz ve Allah’ın (c.c.) cümlemizi hayırla mükafatlandırmasını niyaz ederiz. Allahu Teala Bakara Suresi’nin 271.ayetinde mealen şöyle buyuruyor: “Eğer sadakaları açıkça verirseniz, işte o (davranışınız) ne güzel! Ve eğer o (sadakaları) gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. (Böylece Allah), günahlarınızdan (bir kısmını) örter (bağışlar). Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır”.



İlgili Konular Bulgaristan Müslüman vakıflar Bulgaristan Ramazan
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