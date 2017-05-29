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AK Parti'nin A takımı belli oldu
AK Parti'nin A takımı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısında yeni MYK üyeleri belli oldu. AK Parti'nin MYK'sında AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda AK Parti'nin yeni MYK'sı belirlendi.

Parti sözcülüğü görevine getirilen Mahir Ünal yeni MYK'yı şöyle açıkladı:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Sivil Toplum ve Halkla İlişkilkerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz
Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
Genel Sekreter Abdülhamit Gül
Parti Sözcüsü Mahir Ünal.

MYK'DA 4 İSİM DEĞİŞTİ

Daha önce AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin yerine getirildi.

AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal da Cevdet Yılmaz'dan boşalan Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

AK Parti Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın yerine ise AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ getirildi. Yasin Aktay'ın yaptığı AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise AK Parti MKYK üyesi Ravza Kavakçı Kan üstlendi.

ERDOĞAN YARIN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun görmesi halinde yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda "AK Parti Genel Başkanı" sıfatıyla konuşacağını bildirmişti.

Yarın yapılacak AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşup konuşmayacağına ilişkin soru üzerine Elitaş, "Yarınki grup toplantısında uygun görürlerse sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla konuşma hakkı zaten her zaman mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşacaklar." diye konuştu.



İlgili Konular AK Parti'nin MYK'sı belli oldu AK Parti MKYK
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