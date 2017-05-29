BM'den Kıbrıs müzakereleri için karamsar açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, çıkmaza giren Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Endişeli olduğumu paylaşmak istiyorum. Sürecin sıkıntılı olduğu konusunda şu üç yıldaki herhangi bir dönemden daha fazla endişeliyim." dedi.
Eide, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile Atina'da görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Kıbrıs görüşmelerinde zor bir dönemden geçtiklerini belirten Eide, Cenevre'de yapılması muhtemel yeni bir uluslararası konferans için "yöntem, yapı ve sıralama" hususlarında taraflar arasında anlaşma sağlanamadığını söyledi.
Eide, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ta bir dizi görüşmelerde bulunacağını dile getirerek, "Cuma günü bir anlaşma çıkmadı ancak pes etmiyoruz." diye konuştu.
Kıbrıslı liderlerin anlaşmaya şimdiye kadar herkesten fazla yaklaştıklarına vurgu yapan Eide, altı fasıldan 5'inde iki liderin aynı fikirde olduklarını kaydetti.
Eide, güvenlik ve garantörlük konularında tarafların anlaşamadığına değinerek, "Cenevre'ye gitmek için ortak bir zemine sahip değiliz. İki lider arasında çok fazla karşılıklı suçlama oluyor. Tekrar masaya döndüklerinde pişman olmalarından endişeliyim. Bu karşılıklı suçlamalara daha fazla bir şey eklemek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ne Türkiye ne Yunanistan ne de uluslararası toplumun çıkarına olduğunu anlatan Eide, "Endişeli olduğumu paylaşmak istiyorum. Sürecin sıkıntılı olduğu konusunda şu üç yıldaki herhangi bir dönemden daha fazla endişeliyim." ifadesini kullandı.
Eide, bu aşamada başarısızlığın Kıbrıs'ın ötesinde uluslararası boyutuna işaret ederek, bundan Türkiye ile Yunanistan ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz bölgesinin de etkilenebileceğini bildirdi.
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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, "Endişeli olduğumu paylaşmak istiyorum. Sürecin sıkıntılı olduğu konusunda şu üç yıldaki herhangi bir dönemden daha fazla endişeliyim" dedi
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